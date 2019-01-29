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Helikopter Koah hastası için havalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas için tahsis edilen ambulans helikopter, bugün Divriği ilçesindeki bir KOAH hastası için ilk kez havalandı.Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas ve Tokat’ta ambulans helikopter hizmeti vermesi için tahsis edilen ve Sivas’ta konuşlandırılan ambulans helikopter, bugün Divriği ilçesinde ki bir koah hastasına müdahale etmek için ilk uçuşunu gerçekleştirdi.Edinilen bilgiye göre Divriği ilçesinde 68 yaşında ki bir koah hastası solunum yetersizliği yüzünden Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas için tahsis edilen ambulans helikopter, bugün Divriği ilçesindeki bir KOAH hastası için ilk kez havalandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas ve Tokat’ta ambulans helikopter hizmeti vermesi için tahsis edilen ve Sivas’ta konuşlandırılan ambulans helikopter, bugün Divriği ilçesinde ki bir koah hastasına müdahale etmek için ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre Divriği ilçesinde 68 yaşında ki bir koah hastası solunum yetersizliği yüzünden Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın durumu ciddiyetini sürdürünce helikopter ile alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine nakledildi. İlk hizmetini veren ambulans helikopter meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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