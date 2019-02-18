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"Helikopter ve uçak ambulanslarla ücretsiz hizmet veren ülkeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışarıda hem de dışarıdan hastanın gelişinde, 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz" - "Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan'dır özellikle umre ve hac dönemlerinde"

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışarıda hem de dışarıdan hastanın gelişinde, 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz." dedi.

Koca, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ambulans teslim töreninde, hastanenin ocak ayı itibarıyla doluluk oranının yüzde 82,2 olduğunu belirterek, kısa bir zaman diliminde kapasitenin bu kadar dolmasının önem taşıdığını söyledi.

Şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü olarak konumlandırmak istediklerini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Hastanın bütün hizmetinin en son noktada yapılabilir olduğu başka bir yere sevk edilmeyen bir konumlandırmayla şekillendirmeyi istiyoruz. Şehir hastaneleri ileri teknoloji altyapısıyla, insan kaynağıyla, branşlarıyla, yetkinliğiyle her geçen gün eksikliğini kapattığımız ve bölge bir sağlık üssü olarak konumlandırdığımız bir hastane olacak. Şehir hastanelerini özellikle üniversitelerimize de açarak ve birden fazla üniversiteyle birlikte kullanımının imkanı da oluştuğu için bundan sonraki süreçte şehir hastanelerimizi üniversitelerin de bulunduğu hastaneler olarak konumlandırıyoruz. Buradaki nitelikli insan kaynağıyla birlikte bölgenin mükemmeliyet merkezlerinin oluşturduğu şehir hastanesi kimliği kazansın istiyoruz."

- "Eskiden yurt dışına hasta gönderilirdi"

Koca, ambulans sayısını 632'den 4 bin 910'a çıkardıklarını vurgulayarak, yakın dönemde 800 ambulans temin ettiklerini anımsattı.

Söz konusu 800 ambulansın yaklaşık 400'ünün 4x4 olarak planlandığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bugün ise Eskişehir'e verdiğimiz 10 ambulansın teslimi yapıyoruz. Bunların 4'ü 4x4 olmak üzere şimdi teslim ediyoruz. Bunların devamında 6 ambulans daha gelecek. Eskiden yurt dışına hasta gönderilirdi. Bütün yıl boyunca geçmiş dönemde gönderdiğimiz hasta 25 kişi oldu. 25 kişi de ağırlıkla büyükelçilik, yurt dışında kalanlar oldu. Dışarıdan getirdiğimiz hastalar da bu süreçte ücret alınmadan oldu. Ağırlık olarak dışarıdan hastanın geldiği ülke de Suudi Arabistan'dır özellikle umre ve hac dönemlerinde. Bu kadar yaygın helikopter ve uçak ambulanslarla vatandaştan ücret almadan hem ülke içinde hem dışarıda hem de dışarıdan hastanın gelişinde, 82 milyonu düşünerek yapan tek ülkeyiz."

Koca, Eskişehir'de helikopter ambulansla 212, uçak ambulanslarla da 45 vatandaşa hizmet sunduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra Koca, beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile yeni ambulansların anahtarlarını sağlık çalışanlarına teslim etti.

Koca, sağlık çalışları, SMA hastaları, down sendromlu çocuklar ve aileleriyle de yemek yedi.

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ambulans Eskişehir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi

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