Helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti

Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen ağır yaralı Servet Turgut'un hayatını kaybettiği bildirildi. Turgut, yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Van'ın Çatak ilçesinde Servet Turgut ve Osman Şiban isimli iki vatandaş, görgü tanıklarının iddiasına göre, 11 Eylül 2020'de gözaltına alınmış ve iki gün kendilerinden haber alınamamıştı. İki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan iki vatandaşın "işkence edilerek, askeri bir helikopterden atıldığı" iddia edilmişti.

Muhalefet meclis araştırması istiyor

Van Valiliği ise olayla ilgili açıklamasında söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar sırasında yakalandığını, bu kişilerin yakalanırken "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı ve bu esnada kayalıklardan düştüğünü belirtmişti.

Ancak muhalefet partileri HDP, CHP ve DEVA Partisi iddiaların daha kapsamlı araştırılmasını ve mecliste bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını istiyor.

Hastane raporunda ne diyor?

Osman Şiban’ın hastane epikriz raporunda, "helikopterden düşme sonrası yaralanma" şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği, "yüksekten düşme sonrası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirildiği" ifadeleri yer alıyor.

ANKA/HS,EC

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