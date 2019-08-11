Helikopterden belirlendi, denizdeki 83 kaçak göçmen yakalandı

DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, 2 ayrı lastik botla Yunan adalarına geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından fark edilerek, yakalandı.

Bugün saat 06.12'de Sahil Güvenlik helikopteri tarafından biri Dikili'nin kırsal Bademli Mahallesi önlerinde diğeri de Hayıtlı Koyu'ndaki 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bilgi verilmesi üzerine 2 ayrı Sahil Güvenlik botu, lastik botları durdurdu.

Bademli Mahallesi önlerindeki lastik botta 10'u kadın, 22'si çocuk Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen, Hayıtlı Koyu'ndaki lastik botta da 12'si kadın, 16'sı çocuk Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne getirildi. 83 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

