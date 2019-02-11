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Helikopterden tespit edilen lastik bottaki 48 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Dikili ilçesinden bindikleri lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken, Sahil Güvenlik helikopterinden tespit edilen 48 kaçak göçmen, yakalandı.

Helikopterden tespit edilen lastik bottaki 48 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinden bindikleri lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken, Sahil Güvenlik helikopterinden tespit edilen 48 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteriyle, cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Dikili açıklarında çoğu çocuk olan kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Bilgilendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibi, bölgeye yönlendi. Ekipler, durdurulan lastik botta 12'si erkek, 9'u kadın ve 27'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Helikopterden tespit edilen lastik bottaki 48 kaçak göçmen yakalandıHelikopterden tespit edilen lastik bottaki 48 kaçak göçmen yakalandıHelikopterden tespit edilen lastik bottaki 48 kaçak göçmen yakalandı

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