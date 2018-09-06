Haber-Kamera: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları havadan böyle görüntülendi.
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