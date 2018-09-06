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HELİKOPTERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:42 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında helikopteri arama çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında helikopteri arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin arama çalışmaları havadan böyle görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Teknelerden detaylar
-Helikopterin düştüğü bölge
-Genel ve detaylar

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Helikopteri arama çalışmaları devam ediyorHelikopteri arama çalışmaları devam ediyor
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