Helikopteri okyanusa çakılan bakan, 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Madagaskar'ın kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere havalanan Bakan Gelle'nin helikopteri okyanusa düştü.

Gelle ile bir polis memuru, kazanın ardından farklı zamanlarda kıyıya ulaşmayı başardı. Gelle'nin yaklaşık 12 saat boyunca kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğu açıklandı.

Üşüdüğünü ancak yaralı olmadığını belirten Gelle, "Ölme zamanım henüz gelmedi" dedi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 57 yaşındaki Gelle, kamuflaj üniformasıyla şezlongda bitkin halde yatarken görülüyor.

HELİKOPTERİN KOLTUĞUNU KULLANDI

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin, helikopterin koltuklarından birini yüzmek için kullandığını ifade etti.

57 yaşındaki Serge Gelle, 30 yıl boyunca polislik yaptıktan sonra ağustos ayında bakan seçilmişti.

