HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Helikopteri okyanusa çakılan bakan, 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Helikopteri okyanusa çakılan bakan, 12 saat yüzerek hayatta kaldı

22.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle, helikopterinin okyanusa düşmesinin ardından 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı. Bakanın, bir gemi enkazını incelemek için helikopter ile bölgeye gittiği öğrenildi. Madagaskarlı bakan, olayda yaralanmadığını ancak üşüdüğünü söyledi.

Helikopteri okyanusa çakılan bakan, 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Madagaskar'ın kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere havalanan Bakan Gelle'nin helikopteri okyanusa düştü.

Gelle ile bir polis memuru, kazanın ardından farklı zamanlarda kıyıya ulaşmayı başardı. Gelle'nin yaklaşık 12 saat boyunca kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğu açıklandı.

Üşüdüğünü ancak yaralı olmadığını belirten Gelle, "Ölme zamanım henüz gelmedi" dedi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 57 yaşındaki Gelle, kamuflaj üniformasıyla şezlongda bitkin halde yatarken görülüyor.

02

HELİKOPTERİN KOLTUĞUNU KULLANDI

Polis şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin, helikopterin koltuklarından birini yüzmek için kullandığını ifade etti.

57 yaşındaki Serge Gelle, 30 yıl boyunca polislik yaptıktan sonra ağustos ayında bakan seçilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Çin'de 72 milyon yıllık dinozor embriyosu bulunduÇin'de 72 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu
Anahtar Kelimeler:
Madagaskar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.