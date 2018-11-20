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Helikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da, jandarma trafik ekipleri tarafından havadan helikopter destekli yol denetimi yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Helikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildi

Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, jandarma trafik ekipleri tarafından havadan helikopter destekli yol denetimi yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında araçlarının arızalanmasıyla yolda kalan ailenin, el sallayarak helikopterden yardım istemesi de dikkat çekti. Helikopterden ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle, arızasası giderilen araç, daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi. Osmancık-Merzifon D100 karayolu Merzifon istikametindeki anız yangını da helikopterden fark edilerek, müdahale edildi.
Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında, Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ankara'dan havalanan helikopter, Sungurlu-Çankırı yolu, Çankırı Devlet Karayolu, Çorum-Laçin-Osmancık karayollarında ve birçok güzergahta havadan denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen denetime, 4'ü radarlı olmak üzere 13 jandarma trafik timi, 2'si mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere 10 jandarma asayiş timi, 70 jandarma trafik ve asayiş personeli katıldı. Denetimlerde, 663 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği saptanan 27 sürücüye 9 bin 907 TL idari para cezası kesildi, 11 araç ise trafikten men edildi.
EL SALLAYIP HELİKOPTERDEN YARDIM İSTEDİLER
Öte yandan denetimler sırasında, Çorum-Çankırı D180-02 karayolu Eskialibey köyü kavşağında içerisinde ailenin bulunduğu bir araç arızalanıp yolda kaldı. Arızalanan araçta bulunan aile fertleri, üzerlerinde havalanan helikoptere el sallayarak yardım istedi. Bunun üzerine, helikopterdeki ekipler telsiz muhaberesinden durumu jandarma trafik ekiplerine iletti. Telsizle iletilen bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçtaki akü arızası nedeniyle yolda kalan aileye yardım etti. Akü takviyesi yapılan aracın, daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi.
Bu arada helikopter destekli denetimler esnasında ekiplerce, Osmancık-Merzifon D100 karayolu Merzifon istikametinde anız yangını da fark edildi. Havadan fark edilen yangın büyümeden, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Kent genelinde trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin trafik kurallarına uyması hususunda havadan helikopter destekli denetimlerin süreciği de bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Helikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildiHelikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildiHelikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildiHelikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildi

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