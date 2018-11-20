HABER

Helikopterle trafik denetiminde araçları arızalanan aile ile yangın tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da, jandarma trafik ekipleri tarafından havadan helikopter destekli yol denetimi yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yusuf ÇINAR- Mustafa ULUSOY/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, jandarma trafik ekipleri tarafından havadan helikopter destekli yol denetimi yapıldı, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında araçlarının arızalanmasıyla yolda kalan ailenin, el sallayarak helikopterden yardım istemesi de dikkat çekti. Helikopterden ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle, arızasası giderilen araç, daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi. Osmancık-Merzifon D100 karayolu Merzifon istikametindeki anız yangını da helikopterden fark edilerek, müdahale edildi.

Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında, Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ankara'dan havalanan helikopter, Sungurlu-Çankırı yolu, Çankırı Devlet Karayolu, Çorum-Laçin-Osmancık karayollarında ve birçok güzergahta havadan denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen denetime, 4'ü radarlı olmak üzere 13 jandarma trafik timi, 2'si mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) olmak üzere 10 jandarma asayiş timi, 70 jandarma trafik ve asayiş personeli katıldı. Denetimlerde, 663 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği saptanan 27 sürücüye 9 bin 907 TL idari para cezası kesildi, 11 araç ise trafikten men edildi.

EL SALLAYIP HELİKOPTERDEN YARDIM İSTEDİLER

Öte yandan denetimler sırasında, Çorum-Çankırı D180-02 karayolu Eskialibey köyü kavşağında içerisinde ailenin bulunduğu bir araç arızalanıp yolda kaldı. Arızalanan araçta bulunan aile fertleri, üzerlerinde havalanan helikoptere el sallayarak yardım istedi. Bunun üzerine, helikopterdeki ekipler telsiz muhaberesinden durumu jandarma trafik ekiplerine iletti. Telsizle iletilen bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçtaki akü arızası nedeniyle yolda kalan aileye yardım etti. Akü takviyesi yapılan aracın, daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi.

Bu arada helikopter destekli denetimler esnasında ekiplerce, Osmancık-Merzifon D100 karayolu Merzifon istikametinde anız yangını da fark edildi. Havadan fark edilen yangın büyümeden, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kent genelinde trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin trafik kurallarına uyması hususunda havadan helikopter destekli denetimlerin süreciği de bildirildi.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Bankların çalınmaması için 'zincirli' önlemBankların çalınmaması için 'zincirli' önlem
FETÖ sanığı eski vali yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezasıFETÖ sanığı eski vali yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İlginizi Çekebilir

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

İzmir'deki kazada korkunç detay!

İzmir'deki kazada korkunç detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.