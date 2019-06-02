Helikopterler Himalayalar’da kaybolan 8 dağcıyı arıyor

Hindistan Himalayaları’nda ülkenin ikinci yüksek dağı olan Nanda Devi’ye tırmanırken kaybolan 8 kişilik bir dağcı grubuna aramaya helikopterler de katıldı.

Hindistan Hava kuvvetleri helikopterlerinin aramaya başladığı 8 kişilik dağcı gurubun 4’ünün İngiliz, 2’sinin Amerikalı 1’inin Avustralyalı 1’inin de Hindistanlı olduğu kaydedildi. Hindistan’da Himalayalar’da Nanda Devi dağına tırmanmak için 13 Mayıs’ta hareket geçen dağcı ekibinin planlandığı gibi asıl kampa dönmemeleri üzerine alarm verildi. Yetkililer, 7 bin 816 metre yüksekliğindeki Nanda Devi dağından heyelan olduğuna dair belirtiler olduğunu söyledi. Acil kurtarma ekibi Cumartesi günü arama çalışmalarına başlamak üzere yola çıkmasına rağmen olumsuz hava şartları sebebiyle dün akşam aramaya sonlandırdı. Hindistan hava kuvvetlerinin katıldığı arama çalışmalarına Pazar günü yeniden başlandı.

