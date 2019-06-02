HABER

Helikopterler Himalayalar’da kaybolan 8 dağcıyı arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hindistan Himalayaları’nda ülkenin ikinci yüksek dağı olan Nanda Devi’ye tırmanırken kaybolan 8 kişilik bir dağcı grubuna aramaya helikopterler de katıldı.Hindistan Hava kuvvetleri helikopterlerinin aramaya başladığı 8 kişilik dağcı gurubun 4’ünün İngiliz, 2’sinin Amerikalı 1’inin Avustralyalı 1’inin de Hindistanlı olduğu kaydedildi.

Hindistan Himalayaları’nda ülkenin ikinci yüksek dağı olan Nanda Devi’ye tırmanırken kaybolan 8 kişilik bir dağcı grubuna aramaya helikopterler de katıldı.
Hindistan Hava kuvvetleri helikopterlerinin aramaya başladığı 8 kişilik dağcı gurubun 4’ünün İngiliz, 2’sinin Amerikalı 1’inin Avustralyalı 1’inin de Hindistanlı olduğu kaydedildi. Hindistan’da Himalayalar’da Nanda Devi dağına tırmanmak için 13 Mayıs’ta hareket geçen dağcı ekibinin planlandığı gibi asıl kampa dönmemeleri üzerine alarm verildi. Yetkililer, 7 bin 816 metre yüksekliğindeki Nanda Devi dağından heyelan olduğuna dair belirtiler olduğunu söyledi. Acil kurtarma ekibi Cumartesi günü arama çalışmalarına başlamak üzere yola çıkmasına rağmen olumsuz hava şartları sebebiyle dün akşam aramaya sonlandırdı. Hindistan hava kuvvetlerinin katıldığı arama çalışmalarına Pazar günü yeniden başlandı.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi (2)PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi (2)
Bakan Soylu: Seçimler sakin bir şekilde devam etmekteBakan Soylu: Seçimler sakin bir şekilde devam etmekte
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.