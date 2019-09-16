Helikopterli trafik denetiminde, 30 sürücüye 20 bin TL ceza

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle havadan yapılan trafik denetiminde, kuralları ihlal ettiği belirlenen 30 sürücüye toplam 20 bin 329 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında, helikopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. D-400 ile D-695 yolu, Manavgat, Evrenseki, Side ve Kızılağaç mevkilerindeki denetimde trafik ekipleri, yol boyunca kurdukları uygulama noktasında, kural ihlali yapan sürücüleri durdurdu. Yol kontrollerinde, 30 sürücüye toplam 20 bin 329 TL para cezası kesilirken, 9 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan yol kontrolü yapan askeri helikopterin personeli tarafından görülen orman yangını ilgili yerlere bildirildi. Yetkililer, helikopterle yapılan trafik denetimlerinin devam edeceğini kaydetti.

