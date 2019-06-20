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Helil Sezai duyurdu: İncir Reçeli 3 geliyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 20.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai hemofili hastası gençlere moral ziyareti için İznik’e sürpriz ziyarette bulundu. Gençlerle sohbet eden Sezai, burada İncir Reçeli filmi serisinin 3’üncüsünün de çıkacağını söyledi.

Helil Sezai duyurdu: İncir Reçeli 3 geliyor!

Bursa’nın İznik ilçesi Askania Sosyal Tesisleri’nde 3 gündür kamp kuran Bursa Hemofili Derneği üyesi 90 genç, Halil Sezai’nin sürpriz ziyareti ile şaşırdı. Hemofili hastalığı ile mücadele eden gençlere moral ziyaretinde bulunan Halil Sezai gençler ile sohbet etti. Kendinden bahseden oyuncu, “Ben devlet konservatuarında okudum. Memur çocuğuyum. Özel üniversitelere para verme durumumuz yoktu. Ben kendimi geliştirdim çünkü ruhumda vardı” dedi.

‘İNCİR REÇELİ 3 GELİYOR’

Bir gencin İncir Reçeli 3 filminin ne zaman geleceği sorusuna cevap veren Halil Sezai, “İncir Reçeli 3 geliyor evet yeni karar verildi. Yıllardır soruyorlar muallaktaydı ama hazırlanıyor” dedi.

Burada gençlerle tam 3 saat boyunca ilgilenen Halil Sezai, hayranlarının fotoğraf çekinme isteğini kırmadı.

HEMOFİLİ NEDİR?

Kanda bulunan faktör 8 ve faktör 9 isimli iki proteinin olmaması, miktarının azalması ya da işlevinin bozulması durumunda kan pıhtılaşmaz ve kanamaya neden olur. Buna hemofili hastalığı denir. İlk olarak 1920 yılında tanımlanan hemofili, kalıtsal faktörlere (soyaçekim) bağlı olarak gelişen ciddi kanamalara yol açan bir hastalıktır. Fakat hemofili hastalarının yaklaşık yüzde 30’unun ailesinde hemofili yoktur. Çünkü genlerde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanır. Hemofilide sorun kanamada değil kanama süresinin uzamasında yani kanın daha geç pıhtılaşmasındadır. Toplumda görülme sıklığı fazladır. Her 4 bin erkekte bir ortaya çıkar. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlara göre çok daha fazladır. Kadınlarda görülmesi çok nadir bir durumdur.


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Anahtar Kelimeler:
Halil Sezai İncir Reçeli 3

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