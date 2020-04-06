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  4. Helin Avşar'ın son pozu olay oldu! Beli inceldi, boyu uzadı!

Helin Avşar'ın son pozu olay oldu! Beli inceldi, boyu uzadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Bir çok ünlü isim daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor... Bunun son örneği ise Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar oldu.

Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.

Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı. Avşar kızı sık sık değişimiyle gündem olsa da estetik yapmadığını her fırsatta iddia ediyor.

İşte Helin Avşar gibi photoshop'a başvuran ve yakalanan ünlüler...

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helin avşar, Helin Avşar instagram, Helin Avşar photoshop,

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