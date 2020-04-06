Helin Avşar'ın son pozu olay oldu! Beli inceldi, boyu uzadı!

Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.

Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı. Avşar kızı sık sık değişimiyle gündem olsa da estetik yapmadığını her fırsatta iddia ediyor.

İşte Helin Avşar gibi photoshop'a başvuran ve yakalanan ünlüler...

