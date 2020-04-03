Helin Bölek: 288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi hayatını kaybetti

Grup Yorum'un 288 gündür ölüm orucunda olan üyesi Helin Bölek'in hayatını kaybettiği açıklandı. 2016 yılında tutuklanan Bölek, iki yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmiş, tutukluyken başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevini ölüm orucuna dönüştürmüştü. Bölek'in ölüm haberi Grup Yorum'un sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Helin Bölek, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında grubun yedi üyesiyle birlikte 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. Tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek'in yanı sıra Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurdular. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 20 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılanan grup iki üyesi, Bahar Kurt ve Helin Bölek tahliye edilmişti.

İki müzisyen, süresiz açlık grevi eylemlerini tahliyeden sonra da sürdürmeye devam ettiler. Grubun bir diğer üyesi olan İbrahim Gökçek, açlık grevinin 199. gününde, ölüm orucuna başlamış, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacağı raporuyla 24 Şubat tarihinde tahliye olmuştu. Grubun cezaevindeki iki üyesi Barış Yüksel ve Ali Aracı da süresiz açlık grevi eylemlerini sürdürüyorlar. Ölüm orucundaki Helin Bölek 288, İbrahim Gökçek de 290'nıncı günündeydi. 'Kendimize zarar verme heveslisi değiliz, görülmesini duyulmasını istiyoruz' Helin Bölek, GazeteDuvar'da Hacı Bişkin'e vermiş olduğu bir röportajda yaptığı işin doğruluğuna haklılığına inanan insanın o işi gerçekleştirme adına göze alamayacağı şey olmadığını söylemişti: "Elbette açlık grevi ilk başvurulan yol değildir... Açlık grevi zarar verir diyenler yaşadığımız onlarca gözaltının, işkencenin, gazın, copun, tutsaklıkların sağlığımızda yol açtığı tahribatlardan verdiği zararlardan bahsetmiyor. Kendimize zarar verme heveslisi değiliz, görülmesini duyulmasını istiyoruz." 11 Mart tarihinde ölüm orucu eylemini sürdüren Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in kaldığı eve polisler tarafından basılmış, her iki müzisyen baskın sonrası sonrası zorla hastaneye götürülmüştü.