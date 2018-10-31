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Helin'in katiline silah satan şüpheli Konya'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 1 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen lise öğrenci Helin Palandöken'in katili Mustafa Yetgin'e internet üzerinden suç aleti silahı sattığı tespit edilen M.B., Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakalandı.

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- İSTANBUL'da 1 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen lise öğrenci Helin Palandöken'in katili Mustafa Yetgin'e internet üzerinden suç aleti silahı sattığı tespit edilen M.B., Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakalandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, satışa hazır 46 ruhsatsız tabanca, kabzalı, tek kırma ruhsatsız av tüfeği ile 19 adet yiv-set açılmış tabanca namlusu ve çok sayıda silah yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Şüpheli M.B.'nin minibüsünü seyyar silah atölyesi haline getirdiği, böylelikle gittiği yerlerde silah satışı yaptığı belirtildi. Şüpheli M.B.'nin bir yıl önce İstanbul Pendik'te pompalı tüfekle öldürülen lise öğrenci Helin Palandöken'in katili Mustafa Yetgin'e internet üzerinden suç aleti silahı sattığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.B., hakkında 2521 Sayılı Kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı. M.B., idari para cezası uygulanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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