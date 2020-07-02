Helio G35 Android telefon pazarını hareketlendirecek

G25 ve G35, 2GHz ve 2.3GHz’e kadar çalışan Arm Cortex-A53 CPU’lara sahip. Ayrıca sırasıyla 650MHz’e ve 680 MHz’e kadar hızlara sahip IMG PowerVR GE8320 GPU ile oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor. Bu yonga setleri 12nm FinFET üretim süreci ile üretiliyor.

İŞTE MEDİATEK İŞLEMCİLERİN ÖZELLİKLERİ

MediaTek HyperEngine, zorlu eylemlerde bile sürdürülebilir ve sorunsuz performans sağlayan akıllı kaynak yönetimi sunuyor. Wi-Fi sinyali zayıf olduğunda, teknoloji gecikmesiz bir bağlantı sağlamak için Wi-Fi ve LTE arasında saniyeler içerisinde otomatik geçiş yapabiliyor.

MediaTek HyperEngine ayrıca kullanıcıların oyundayken aramaları ertelemelerine izin veriyor. Böylece hiçbir zaman bir bağlantıyı kesmenize veya oyununuzu durdurmanız gerek kalmıyor. MediaTek'in bu teknolojisi ayrıca CPU, GPU ve RAM‘in akıllı ve dinamik yönetimini de sağlıyor.

Bu yonga setini kullanan ilk firma ise C11 modeli ile Realme’nin olduğunu belirtelim.

100 dolarlık canavar Realme C11 tanıtıldı!

