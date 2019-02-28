"Hellim peynirini Anadolu insanının kahvaltı masasında görmek istiyoruz"

MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) Genel Müdürü Salih Yücesoy, KKTC'nin meşhur peyniri "hellim"in Türkiye'ye ihracatına ilişkin Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptıkları anlaşmayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, "İnanıyorum ki Türkiye'de vatandaşlar çok daha ucuza hellim yiyebilecek." dedi.

Yücesoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koop-Süt'ün 1958'de Rumların Kıbrıs Türk besicisine yaptığı dayatmalar sonucu 21 çobanın birleşmesiyle kurulduğunu anlattı.

Amaçlarının Kıbrıs Türk besicisinin ürününü alıp tüketiciye en iyi şekilde sunmak olduğunu söyleyen Yücesoy, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ile Koop-Süt arasındaki hellim peyniri ihracatı anlaşmasının Kıbrıs Türkü'nün önünü ciddi şekilde açacağını söyledi.

Yücesoy, KKTC'ye en büyük ekonomik girdinin, Kıbrıs'a ait özel bir ürün olan hellim peyniri ihracatından olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının hellim peynirinin tescili konusunda Rum kesimi ile ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu hatırlatan Yücesoy, "Rumlar diyor ki 'bu ürün bize aittir', biz de diyoruz ki 'bu ürün Kıbrıs coğrafyasına ait bir üründür.' Dolayısıyla bu ürün hepimizindir, Kıbrıslılarındır." şeklinde konuştu.