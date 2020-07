Hello Moto: Motorola One Fusion duyuruldu! İşte özellikleri

Motorola One Fusion aslında Motorola'nın One Fusion Plus modelinin bir küçüğü. Motorola'nın pop-up kameralı Motorola One Fusion Plus'ın hemen altına konumlandırdığı Motorola One Fusion ise, abisine göre farklı bir takım özellikler ile geliyor.

MOTOROLA ONE FUSİON ÖZELLİKLERİ

Motorola One Fusion özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran, hemen üstünde maalesef ki 8 MP'lik bir kamerayı çerçeveleyen bir damla çentiğe ev sahipliği yapıyor. Maalesef ki diyoruz çünkü One Fusion+'da pop-up bir ön kamera bulunuyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Motorola'dan One Fusion'da da pop-up kamera kullanmasını beklerdik. Bu detayı geride bıraktıktan sonra telefonun kalbinin derinliklerine inelim. Motorola One Fusion'eda Snapdragon 710 işlemci kullanılıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5G ise yok.

Motorola kamera konusunda ise tabiri caizse elini korkak alıştırmamış. Telefonun arka kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor.

MOTOROLA ONE FUSİON FİYATI NE KADAR OLACAK?

Hızlı şarj desteğine sahip olmayan 5000 mAh gücünde bir pil ile gelen Motorola One Fusion'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak giriş orta seviye arasına konumlanan telefonun 200-300 dolar arasında bir fiyatlandırma ile satışa çıkması bekleniyor.