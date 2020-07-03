HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hello Moto: Motorola One Fusion duyuruldu! İşte özellikleri

Hello Moto: Motorola One Fusion duyuruldu! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Motorola, One Fusion adında yeni bir akıllı telefonun duyurusunu gerçekleştirdi. Lenovo ve Motorola ortaklığında geliştirilen Motorola One Fusion özellikleri ile bulunduğu segmentin vadettiklerini sunuyor. Peki Motorola One Fusion özellikleri neler?

Hello Moto: Motorola One Fusion duyuruldu! İşte özellikleri

Motorola One Fusion aslında Motorola'nın One Fusion Plus modelinin bir küçüğü. Motorola'nın pop-up kameralı Motorola One Fusion Plus'ın hemen altına konumlandırdığı Motorola One Fusion ise, abisine göre farklı bir takım özellikler ile geliyor.

MOTOROLA ONE FUSİON ÖZELLİKLERİ

Motorola One Fusion özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran, hemen üstünde maalesef ki 8 MP'lik bir kamerayı çerçeveleyen bir damla çentiğe ev sahipliği yapıyor. Maalesef ki diyoruz çünkü One Fusion+'da pop-up bir ön kamera bulunuyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Motorola'dan One Fusion'da da pop-up kamera kullanmasını beklerdik. Bu detayı geride bıraktıktan sonra telefonun kalbinin derinliklerine inelim. Motorola One Fusion'eda Snapdragon 710 işlemci kullanılıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5G ise yok.

Motorola One Fusion özellikleri

Motorola kamera konusunda ise tabiri caizse elini korkak alıştırmamış. Telefonun arka kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor.

MOTOROLA ONE FUSİON FİYATI NE KADAR OLACAK?

Hızlı şarj desteğine sahip olmayan 5000 mAh gücünde bir pil ile gelen Motorola One Fusion'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak giriş orta seviye arasına konumlanan telefonun 200-300 dolar arasında bir fiyatlandırma ile satışa çıkması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Xiaomi'nin amirali teste girdi, sonuç herkesi şaşkınlığa uğrattıXiaomi'nin amirali teste girdi, sonuç herkesi şaşkınlığa uğrattı
Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

İlginizi Çekebilir

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Fiyatıyla tuşlu telefonları bitiren akıllı telefonlar tanıtıldı!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boykota yeni üye: PlayStation, Instagram ve Facebook faaliyetlerini durdurdu!

Sosyal dahi Mark Zuckerberg'e PlayStation darbesi!

Sürpriz karar: Sony yıllar sonra adını değiştiriyor! İşte yeni ismi

PlayStation'ın babası yıllar sonra adını değiştiriyor!

Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark ön kamera testine girdi! Peki kaç puan aldı?

Xiaomi'nin amirali teste girdi, sonuç herkesi şaşkınlığa uğrattı

Anonymous, TikTok’u hedef aldı!

Anonymous, TikTok’u hedef aldı!

Çin uzaktan algılama uydusunu uzaya gönderdi

Çin'den uzaya 'yüksek çözünürlüklü' adım!

Hem iş hem oyun için: Logitech G513 Carbon incelemesi

Hem iş hem oyun için: Logitech G513 Carbon incelemesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.