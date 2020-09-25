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Helsinki Havaalanı’nda koronavirüs tespiti için köpekler kullanılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Yetkililer, yeni koronavirüsü tespit etmek için eğitilen köpeklerin Finlandiya’nın Helsinki-Vantaa havaalanında yolculardan alınan örnekleri koklamaya başladığını söyledi.

Helsinki Havaalanı’nda koronavirüs tespiti için köpekler kullanılıyor

Köpeklerin etkinliği, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalarda henüz kanıtlanmamış olsa da, virüs şüphelisi gönüllü yolcuların sonuçlarını doğrulamak için çubuk yardımıyla örnek alınıyor.

15 köpek ve 10 eğitmenden oluşan ekip, özel bir veterinek kliniğinin sponsorluğunda gönüllüler tarafından eğitim görüyor. 15 köpek arasında İspanya’dan bir kurtarma köpeği olan ve öncesinde kanser tespiti için çalışan av köpeği Kossi de var.

Helsinki Üniversitesi’nde doçent ve klinik uzmanı olan Anna Hielm-Bjorkman, Reuters’a yaptığı açıklamada “Araştırmamızda gördük ki, hastalarda herhangi bir klinik semptom görülmeden beş gün önce köpekler hastalığı tespit edebiliyor” dedi.

Koronavirüs dedektörü olan Miika ve Titta.
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Bjorkman açıklamasına “Köpekler hastalık tespitinde çok iyiler, neredeyse %100’lük bir duyarlılığa yaklaştık” diyerek köpeklerin koronavirüs vaka tespitindeki yeteneklerine vurgu yaptı.

Henüz pilot aşamasında olan projede virüs şüphelisi yolcu boynuyla temas eden gazlı bir bezi teneke bir kutuya yerleştiriyor ve daha sonra köpeklerin bu kutuları koklanması sağlanıyor.

Birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Uluslararası Havaalanı’nda polis köpekleriyle benzer testlere başlandı.

Helsinki’deki Vantaa Belediye Başkan Vekili Timo Aronkyto “Gelecekte gümrük köpekleri gibi bu köpeklerin de yolcuların arasında dolaştığını görebiliriz” dedi.

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