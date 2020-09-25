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Helsinki Havalimanı’nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık'

25.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Helsinki Havalimanı’nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı: 'Yüzde 100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık'

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. %100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" dedi.

Gelen yolculardan, boyunlarına bir bez sürmeleri isteniyor.

Köpekler, yolcuların boyunlarına sürdüğü bezleri kokluyor

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını siliyorlar.

Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor.

Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor.

Numuneler daha sonra kutulara konup, koklamaları için köpeklerin önüne konuyor.

Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.

Köpeklerin koronavirüs testleri birkaç dakika sürüyor.

Miika (solda) ve Titta eğitimlerine üç haftadan uzun süre önce başladı.

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