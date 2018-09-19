HABER

Hem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Köseoğlu, yıllardır kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyalara destek veriyor.

Hem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Köseoğlu, yıllardır kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyalara destek veriyor. 11'i kız 12 çocuk babası Köseoğlu'nun 5 kızı, üniversiteden mezun olurken, 1'i üniversitede, 2'si de halen lisede okuyor. Köseoğlu, evlenen kızlarından 2'sinin ortaokul mezunu olduğunu, en büyük kızının ise okuyayamadığını söyledi. Köseoğlu, yaklaşık 1000 nüfuslu mahallesinde okuma oranının, diğer mahallelere göre daha yüksek olduğunu söyledi.
Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Pirgarip Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Köseoğlu, 2 dönemdir sürdürdüğü görevi boyunca kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyaları destekledi. Van Merkez Mahalle ve İlçelerinin Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nı da yapan Köseoğlu, yıllardır desteklediği eğitim projeleriyle mahallelinin kız çocuklarının okumasını sağladı. Köseoğlu sayesinde Pirgaripli aileler, çocuklarını kız- erkek ayrımı yapmadan okula gönderdi.
KIZLARINI OKUTUP, MESLEK SAHİBİ YAPTI
Eğitim gönüllüsü İbrahim Köseoğlu, bölgede yaşayan kız çocuklarının eğitimi için çaba gösterirken, kendi çocuklarını da okutuyor. 11'i kız 12 çocuk babası Köseoğlu'nun 5 kızı, üniversiteden mezun olurken, 1'i üniversitede, 2'si de halen lisede okuyor. Köseoğlu, evlenen kızlarından 2'sinin ortaokul mezunu olduğunu, en büyük kızının ise okuyayamadığını söyledi.
Muhtarın üniversiteden mezun olan kızları ziraat mühendisliği, Türkçe öğretmenliği, felsefe öğretmenliği ve muhasebecilik yaparken, halen üniversitede okuyan ise Veterinerlik Fakültesi'nde öğrenim görüyor.
İbrahim Köseoğlu, kız çocuklarının okuması için düzenlenen kampanyalara destek verirken, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarda da aktif görev alıyor. Kösoğlu'nun çalışmaları bununla da sınırlı kalmıyor. Muhtar Kösoğlu, 11 yıl önce, köye 4 kilometre uzaklıktaki Eğlence mezrasına tek derslikli okul yaptırarak, okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınlara için de kurs açtığını söyledi. Kösoğlu, kurstaki eğitimi ise ziraat mühendisi kızı Tuğba'nın verdiğini kaydetti.
'MÜCADELE VERDİM'
Özellikle kızların okumasının çok önemli olduğunu vurgulayan muhtar İbrahim Köseoğlu, yaklaşık 1000 nüfuslu mahallesinde okuma oranının, diğer mahallelere göre daha yüksek olduğunu söyledi. Köseoğlu, "Kızların okuması, çok önemli. Onlar, geleceği yetiştiren bireylerdir. Kızların okuyup, ekonomik özgürlüklerini eline alması, çok önem taşıyor. Benim 5 kızım üniversite mezunu, 2 kızım lisede, 1 kızım üniversitede okuyor. Mezramızda okul yoktu. Muhtar olmadan 1 yıl önce mezrada okul yapılması için girişimlerde bulundum. 20 yıllık ot bedelini okul yapılması için bağışladım. Mezraya tek derslikli okul yapıldı ve sonrasında okuma oranı da arttı. Muhtar olduktan sonra da köyde 2 derslikli okulumuz vardı. Büyük okul yapılması için yine mücadele verdim. Şu an 12 derslikli okulumuz var. Çok mutluyum" diye konuştu.
İbrahim Köseoğlu, merkez Tuşba ilçesine bağlı olan ve okullaşma oranıyla herkesi şaşırtan Pirgarip Mahallesi'nin Eğlence mezrasından şu ana kadar çok sayıda doktor, savcı, kaymakam, öğretmen ve mühendis çıkardıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyorHem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyorHem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyorHem 11 kızını hem mahallenin kızlarını okutuyor

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
GÜNCELLEME - Aydın'da pamuk alım deposunda yangınGÜNCELLEME - Aydın'da pamuk alım deposunda yangın
Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldüSon dakika! Ceylan Buğan öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Kağıthane'de hareketli dakikalar! AVM'yi silahla bastı

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

Çatıdan bir şey düştüğünü sandı! Röntgeni görünce şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.