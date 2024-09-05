Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

Kocaeli'de 11 yaşındaki kız çocuğu ile 16 yaşındaki ablasına farklı tarihlerde defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan servis şoförünün yargılanmasına devam edildi.

HEM ABLAYA HEM KARDEŞİNE İSTİSMAR

İzmit'te bulunan bir köyde okul servisi şoförlüğü yapan S.Y. (41), iddiaya göre 2023'de okula getirip götürdüğü 11 yaşındaki kız çocuğu E.N.K'ya cinsel istismarda bulundu. O dönemde 16 yaşında olan ablası M.N.K'nin de cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine şüpheli S.Y. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZLAR DA AİLELERİ DE KATILDI

Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanık S.Y., taraf avukatları ve mağdur çocukların anne ile babası hazır bulundu. Mağdur kardeşler ise adli görüşme odasından duruşmaya katıldı. Mağdur kızların babası, sanıktan şikayetçi olurken, şahsın küçük kızının servis şoförü olduğunu dile getirdi.

"KUYTU YERLERE GÖTÜRDÜ, ÖZEL BÖLGELERİME DOKUNDU"

Yaşananları anlatan ve şuan 12 yaşında olan E.N.K., "Sanık S.Y., uzaktan akrabamız olur, bize oturmaya geldiğinde tanışmıştık. 40'lı yaşlardadır. Öğrencileri okula götürüp getiriyor. Kendisinin teklifi üzerine ben de merak ettiğim için S.Y'nin arabasına bindim. Öğrencileri okula götürdükten sonra kuytu bir yerde arabanın içinde özel bölgelerime dokundu. Göğüslerime ve bacaklarıma dokundu, farklı günlerde birden fazla bu olaylar yaşandı. Dudağımdan da beni öptü. Benden çıplak fotoğrafımı istedi. Olmaz dedim ama üstümde iç çamaşır olduğu fotoğraf gönderdim. İlk olay 17 Ekim 2023'te meydana geldi" dedi.

"BENİMLE SEVGİLİ OLMAZSAN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, şimdi ise 17 yaşında olduğunu söyleyen M.N.K. ise "Sanık S.Y. sevgilisi A. aracılığı ile evimize girip çıkan biriydi. Henüz kendisi bizim eve gelmeden sosyal medya hesabından bana, 'Neden yabancı hesapları takip ediyorsun?' diyerek mesaj attı. Ancak ben kendisini tanımadığım için engellemiştim. İlk 9'uncu sınıfa giderken bana yazmaya başladı. Şimdi 12'nci sınıfa gidiyorum. Evimize gelmeye başlayınca cep telefonu numaramı istedi, ben de verdim. Yürüyüş yaparken, 'Benimle sevgili olmazsan kendimi öldürürüm' dedi. Başına bir şey gelirse benden bilirler diye korktuğum için teklifini kabul ettim.

"İNATLAŞMAYA GİRİNCE İLİŞKİYE GİRDİK"

sınıfta sevgili olduk. Sürekli görüşmek istiyordu, ben de görüşmemek için bahaneler söylüyordum. Beni arabayla tenha bir yere götürerek dudağımdan öptü. Benimle ilişkiye girersin giremezsin diyerek benimle inatlaştı, benimle inatlaşmaya girince ilişkiye girdik. Farklı tarihlerde birçok kez cinsel birliktelik yaşadık. Sanık, '18 yaşına gel seninle evleneceğim' dedi, yaşımın küçük olduğunu biliyordu. Sanığın kardeşimin göğsünü ellediğini ve mesaj attığını öğrendiğimde, 'Kardeşimden uzak dur, beni yaktın kardeşimi yakma' dedim. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.