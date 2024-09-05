HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

Hem 11 yaşındaki kızı hem 16 yaşındaki ablasını istismar etti! Sapığın bütün iğrençliklerini anlattılar: İnatlaşmaya girince ilişkiye girdik

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan sapık servis şoförü S.Y. hem 11 yaşındaki kızı hem de 16 yaşındaki ablasını istismar etti. 11 yaşındaki kız sapığın kendinden çıplak fotoğraf istediğini, tenha yere götürüp özel bölgelerine dokunduğunu söyledi. İstismara uğradığında 16 yaşında olan abla ise, "Benimle ilişkiye girersin giremezsin diyerek benimle inatlaştı, benimle inatlaşmaya girince ilişkiye girdik." diyerek sapığın yaptıklarını tek tek anlattı.

Kocaeli'de 11 yaşındaki kız çocuğu ile 16 yaşındaki ablasına farklı tarihlerde defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan servis şoförünün yargılanmasına devam edildi.

AW281531_01

HEM ABLAYA HEM KARDEŞİNE İSTİSMAR

İzmit'te bulunan bir köyde okul servisi şoförlüğü yapan S.Y. (41), iddiaya göre 2023'de okula getirip götürdüğü 11 yaşındaki kız çocuğu E.N.K'ya cinsel istismarda bulundu. O dönemde 16 yaşında olan ablası M.N.K'nin de cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine şüpheli S.Y. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZLAR DA AİLELERİ DE KATILDI

Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanık S.Y., taraf avukatları ve mağdur çocukların anne ile babası hazır bulundu. Mağdur kardeşler ise adli görüşme odasından duruşmaya katıldı. Mağdur kızların babası, sanıktan şikayetçi olurken, şahsın küçük kızının servis şoförü olduğunu dile getirdi.

iStock-934679154

"KUYTU YERLERE GÖTÜRDÜ, ÖZEL BÖLGELERİME DOKUNDU"

Yaşananları anlatan ve şuan 12 yaşında olan E.N.K., "Sanık S.Y., uzaktan akrabamız olur, bize oturmaya geldiğinde tanışmıştık. 40'lı yaşlardadır. Öğrencileri okula götürüp getiriyor. Kendisinin teklifi üzerine ben de merak ettiğim için S.Y'nin arabasına bindim. Öğrencileri okula götürdükten sonra kuytu bir yerde arabanın içinde özel bölgelerime dokundu. Göğüslerime ve bacaklarıma dokundu, farklı günlerde birden fazla bu olaylar yaşandı. Dudağımdan da beni öptü. Benden çıplak fotoğrafımı istedi. Olmaz dedim ama üstümde iç çamaşır olduğu fotoğraf gönderdim. İlk olay 17 Ekim 2023'te meydana geldi" dedi.

iStock-1036622094

"BENİMLE SEVGİLİ OLMAZSAN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, şimdi ise 17 yaşında olduğunu söyleyen M.N.K. ise "Sanık S.Y. sevgilisi A. aracılığı ile evimize girip çıkan biriydi. Henüz kendisi bizim eve gelmeden sosyal medya hesabından bana, 'Neden yabancı hesapları takip ediyorsun?' diyerek mesaj attı. Ancak ben kendisini tanımadığım için engellemiştim. İlk 9'uncu sınıfa giderken bana yazmaya başladı. Şimdi 12'nci sınıfa gidiyorum. Evimize gelmeye başlayınca cep telefonu numaramı istedi, ben de verdim. Yürüyüş yaparken, 'Benimle sevgili olmazsan kendimi öldürürüm' dedi. Başına bir şey gelirse benden bilirler diye korktuğum için teklifini kabul ettim.

"İNATLAŞMAYA GİRİNCE İLİŞKİYE GİRDİK"

  1. sınıfta sevgili olduk. Sürekli görüşmek istiyordu, ben de görüşmemek için bahaneler söylüyordum. Beni arabayla tenha bir yere götürerek dudağımdan öptü. Benimle ilişkiye girersin giremezsin diyerek benimle inatlaştı, benimle inatlaşmaya girince ilişkiye girdik. Farklı tarihlerde birçok kez cinsel birliktelik yaşadık. Sanık, '18 yaşına gel seninle evleneceğim' dedi, yaşımın küçük olduğunu biliyordu. Sanığın kardeşimin göğsünü ellediğini ve mesaj attığını öğrendiğimde, 'Kardeşimden uzak dur, beni yaktın kardeşimi yakma' dedim. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli istismar servis
En Çok Okunan Haberler
14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Şanlıurfa'da tüfekli vahşet! Önce çalışanına ardından karısına böyle kıydı

Şanlıurfa'da tüfekli vahşet! Önce çalışanına ardından karısına böyle kıydı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.