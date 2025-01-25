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  4. Hem 32 yıllık hem de 2. el! Avusturya'dan söküp getirmişler... Grand Kartal Otel'e ait başka bir ölüm tuzağı daha ortaya çıktı

Hem 32 yıllık hem de 2. el! Avusturya'dan söküp getirmişler... Grand Kartal Otel'e ait başka bir ölüm tuzağı daha ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.01.2025 16:15
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Grand Kartal Otel için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinin oluşturduğu bilirkişi heyeti, incelemelerini tamamladı. Yangın sonrası yapılan incelemeler, otelin teleski ve telesiyej sistemlerinin 32 yıl önce Avusturya’dan ikinci el olarak getirilen eski ve bakımsız yapılar olduğunu ortaya koydu.

Hem 32 yıllık hem de 2. el! Avusturya'dan söküp getirmişler... Grand Kartal Otel'e ait başka bir ölüm tuzağı daha ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.

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EKİPLER İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

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OTEL HER SENE BAŞKA TEHLİKE ATLATIYORMUŞ

Soruşturma sürerken otele ait kayak pistlerinde tatilcilerin kullandığı telesiyej ve teleski gibi mekanik tesisatın çok eski ve bakımsız olduğu, bu yüzden sık sık arıza yaptığı belirtildi. Geçen yıl 3 Şubat'ta trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan arızada telesiyej durmuş, tatilciler mahsur kalmıştı. Telesiyejde soğuk havada mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılmıştı.

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'AVUSTURYA'DAN 32 YIL ÖNCE SÖKÜLÜP GETİRİLDİ'

İsmini vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasını hatırlatıp, Kartalkaya'da yanan otele ait kayak pistlerindeki teleski ve telesiyej gibi mekanik tesisatın ise çok eski olduğunu söyleyerek, "Antalya'da 8 yıl önce yapılmış tesis çöktü. Burada benzer mekanik tesisler var. Mekanik tesislerle insanlar havadan yukarıya taşınıyor, kayak yapıyorlar. Kartalkaya'ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. 32 yıl önce en sonuncusu yapıldı. O da Avusturya'dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı" diye konuştu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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