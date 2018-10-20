Hem ağladılar hem yarıştılar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen emekleme yarışmasında, anne ve babalar bebeklerinden daha fazla heyecan yaşadı.

Gülümseyen, emekleyerek hızla yol alan bebeklerin yanı sıra bazılarının korkup ağladığı ancak ailelerinin desteğiyle yarışmayı tamamladıkları gözlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küçücüktüm Büyüdüm, Emekleyerek Yürüdüm" sloganıyla gerçekleştirilen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Anne ve babalar, en sevdiği oyuncağı sallayıp adlarıyla seslenerek bebeklerinin yarışmayı önde tamamlayabilmesi için çabaladı. Bebeklerin bazıları anne ve babalarının yanına emekleyerek ulaşmayı başardı. Bazı bebekler başka tarafa yöneldi, bazıları da korkarak ağladı. Yarışmanın sonunda tüm bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkan Nihat Can, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışmanın bu yıl ikincisini yaptıklarını söyledi.

Katılım sağlayan ailelere teşekkür eden Can, "Kendi torunum da vardı, yürümeyi bilmiyordu ama en azından o heyecanı ben de tatmak istedim. Hakikaten çok güzel bir heyecan. Çocuk yarışın sonuna kadar geliyor ama ailenin yanına gidemiyor. O heyecanı ben de bir dede olarak tattım." ifadelerini kullandı.

Yarışmada 9 aylık bebekleri birinci olan Sefa-Ayla Elagül Zengin çifti ise çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Kızım Eslemsu, birinci oldu. Ağlayarak birinci oldu. Ses olunca korkmaya başladı. Tabii heyecanlandım, yarışma başlamadan önce. Babaanneyle de antrenmanlar yaptık." diye konuştu.

