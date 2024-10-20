HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem alkollü hem ehliyeti yok! Kamyonette iş makinesi taşıyordu... Feci kaza trafiği durma noktasına getirdi

Hem alkollü hem ehliyeti yok! Kamyonette iş makinesi taşıyordu... Feci kaza trafiği durma noktasına getirdi

20.10.2024 09:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde iş makinası taşıyan kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşu. Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyeti bulunmayan kamyonet şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hem alkollü hem ehliyeti yok! Kamyonette iş makinesi taşıyordu... Feci kaza trafiği durma noktasına getirdi

Kaza, sabah 06.30 sıralarında Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayolu’nda meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu.

ISTANBUL---PENDIK-D-100DE-KAMYONET-DEVR_379673_105133

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

ISTANBUL---PENDIK-D-100DE-KAMYONET-DEVR_379674_105133

ALKOLLÜ OLDUĞU VE EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, kamyonet şoförü A.Ç.’nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.(DHA)

ISTANBUL---PENDIK-D-100DE-KAMYONET-DEVR_379675_105133

ISTANBUL---PENDIK-D-100DE-KAMYONET-DEVR_379676_105133

ISTANBUL---PENDIK-D-100DE-KAMYONET-DEVR_379677_105133Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Pendik kaza
En Çok Okunan Haberler
Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

"Sonsuz vergi döngüsü" skeci çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı

"Sonsuz vergi döngüsü" skeci çok konuşuldu! Sosyal medyada yorum yağdı

CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

'Bir daha baba olamadım' Yenidoğan soruşturmasında göz yaşartan detay: 'Çocuğumun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler'

'Bir daha baba olamadım' Yenidoğan soruşturmasında göz yaşartan detay: 'Çocuğumun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.