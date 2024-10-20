Hem alkollü hem ehliyeti yok! Kamyonette iş makinesi taşıyordu... Feci kaza trafiği durma noktasına getirdi

Kaza, sabah 06.30 sıralarında Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayolu’nda meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU VE EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, kamyonet şoförü A.Ç.’nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.(DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır