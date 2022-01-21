Hem amatör hem profesyoneller için en iyi org markaları ve modelleri

Klasik Batı müziğinin vazgeçilmez bir parçası olan klavyeli çalgılar, dini ayinler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde kendilerine bir yer bulur. En beğendiğiniz sanat eserlerinin ortak özelliği, nitelikli bir klavyeli çalgıyla icra edilmesi. Günümüzde kaliteli org markaları sayesinde birçok kişi hobisini tatmin edici bir şekilde icra edebiliyor. Org alacaklara tavsiyeler listesinin başında da bu madde yer alıyor, kaliteli bir orga sahip olmak! Org tavsiyelerine başlamadan önce çok sık sorulan ‘Kaç tuşlu org almalı?’ sorusuna yanıt verelim. Eğer org çalmaya yeni başlayacaksanız 61 veya 76 tuşlu org modellerini tercih etmelisiniz. Daha önceden org çaldınız ve profesyonelleşmek mi istiyorsunuz? 61 ila 88 tuşlu orgları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Şimdi gelin, en iyi org marka ve modellerini hep birlikte inceleyelim.

1. Dokunuş tepkili: Casio CT-X700

Çok uluslu Japon şirketi Casio’nun org çalmaya yeni başlayanlar için en ideal ürünüyle karşınızdayız! Dokunuş tepkili 61 tuş ve 48 polifoni, 600 ton ve 195 ritme sahip olduğu için org çalmaya en iyisiyle başlayabilirsiniz. CT-X serisinin özel ürünü, çok çeşitli ses kalitesi üreten ve işinizi kolaylaştıran AiX Ses Kaynağı ile birlikte size gönderilir. Parça üzerinde aynı performansta devam ederseniz sesli uyarıda bulunur. Ayrıca hangi parmağın kullanılması gerektiğini de bildirir. Favori ton, ritim ve tempoları kaydetmek, CT-X 700 ile daha önce hiç olmadığı kadar kolay! USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayacağınız org ile muhteşem besteler kaydedeceğinize eminiz.

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2. Piyano sesine en yakın orglardan biri: Yamaha Np12b

Müzik aletlerinin üretiminde uzmanlığın adresi Yamaha, sektöre adını altın harflerle yazmayı başarmış bir marka. Kaliteli müzik aletleri konusundaki başarısı herkes tarafından bilinir. Markanın bu alandaki başarısının kanıtlarından biri de Yamaha Np12b. İnce, hafif ve kompakt bir tasarıma sahip ürünü istediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Bir parkta prova yapmak veya gideceğiniz partide arkadaşlarınızla beraber eğlenmek istediğinizde ürünü satın almakla ne kadar doğru bir karar verdiğinizi anlayabilirsiniz. Yamaha Np12b’nın üretiminde çok etkili amplifikatörler yer alır. Bu amplifikatörler daha fazla tonun ürüne sığdırılmasını sağlar. Böylece dijital orgdan piyano gibi yüksek performans elde edebilirsiniz. Ürün, bütünleşik stereo hoparlör sistemi ile eşsiz bir müzik deneyimi sunar. 6 saatlik batarya ömrüne sahip olmasıyla da sizi kendisine hayran bırakır. Müzik aletleri üretiminde daima teknolojiyi işin içine katan Yamaha, ürünü Advanced Wave Memory Stereo Sampling teknolojisiyle üretir. Yamaha uzmanlığının kanıtı olan teknoloji, Np12'nin ifade gücünü dijital teknolojiyle bir araya getirir. Dinlendiğinde herkesi kendine hayran bırakacak ve asla unutulmayacak tonlar, Advanced Wave Memory Stereo Sampling sayesinde ortaya çıkar.

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3. Profesyonellere ve profesyonel olmak isteyenlere: Arturia Keylab 61 MK II

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Org çalmada ne kadar usta olduğunuzu bu ürünle daha kolay ispatlayacağınızı söylesek ne dersiniz? Arturia Keylab, tüm özellikleriyle profesyonellere hitap eden premium bir org modeli. 61 tuşa sahip üst kalitedeki özel org hem sahne performanslarınız hem stüdyo çalışmalarınızda tüm beklentilerinizi karşılar. Aynı zamanda günümüz teknolojisiyle kusursuz bir biçimde entegre olmuş bir ürün. Analog Lab, Ableton Live ve Piano V yazılımlarıyla Arturia Keylab 61 MK II, her müzik tarzını üst standartlarla buluşturur. Cihazda 16 adet arkadan RGB aydınlatmalı performans pedleri bulunur. Kayıtlara, sanal enstrümanlara ve efektlere bu pedler aracılığıyla rahatça ulaşmanız mümkün. Bunun yanı sıra pedlere dileğiniz fonksiyonu atayabilir ve renklerini kişisel zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bu sayede sahnede hiçbir aksaklığa ihtimal vermezsiniz ve kontrol sizde olur. 61 tuşa sahip org, 5 oktavlık bir ses aralığına sahip. Son derece yüksek hassasiyeti ile rakiplerinden kolayca ayrışır. Sustain, CV/Gate, footswitch, USB, MIDI ve 3 atanabilir yardımcı pedal girişi sayesinde müzik yaparken tüm ihtiyacınızı karşılar. Arturia Keylab 61 MK II, tüm özellikleriyle profesyonel ve üst segmentte yer alan bir ürün.

Uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanacağınız bir orga sahip olmak veya ürünün özelliklerini detaylı olarak incelemek isterseniz, sizi bu linke alalım!

4. Yeni başlayanlar için: Valler RA160

Küçük yaşlarda müzik aleti çalmayı öğrenmek, çocuk gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörlerden biri. Motor becerilerin gelişimi, hafızanın kuvvetlenmesi ve daha birçok artı saymak mümkün. Özellikle çocukların org öğrenmesi için en ideal ürünler arasında Valler RA160 yer alır. 61 tuşa sahip ürün aynı zamanda 5 oktav ses aralığına da sahip. Ürünün hafızasında 422 ses, 120 adet şarkı, 210 ritim ve 32 polifoni bulunur. Bu sayede hem yeni şarkılar besteleyebilir hem en sevilen şarkılar solo biçimde çalabilirsiniz. Tuş hassasiyeti ise yüksek seviyede. Bu özellik de kullanım kolaylığı ve pratikliğini beraberinde getirir. Sağ ve sol el öğrenme modu olduğu için org kullanmayı öğrenmek, hız ve kolaylık kazanır. Müzik eğitmenleri tarafından sıklıkla tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasında bu özellik yer alır.

Org çalmak ya da org çalmaya yeni başlayan çocuğunuza bir armağan vermek istiyorsanız en iyi alternatiflerden Valler RA160'ı detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.

5. Portatif, uygun fiyatlı ve üstün performanslı: Yamaha PSR-F52

Yamaha PSR-F52 için alanının en yenisi desek, yanılmış olmayız! Tüketici ihtiyaçlarına göre ürün üretimi gerçekleştiren ve müzik aleti dendiğinde akla ilk gelen markalardan Yamaha, bu ürünle orga yeni başlayanlara kalite ve güvence sunar. 61 tuşa sahip PSR-F52, yalnızca 2.8 kilogram ağırlığında. Özellikle yeni başlayanların tercih etmesi önerilen ürünü istediğiniz her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Eğer çocuklarınız için satın almayı düşünüyorsanız ürünün bu portatif ve kompakt özelliğini mutlaka göz önünde bulundurmanızı öneririz. Standart melodilere, ders videolarına ve akortların nasıl çalınacağı bilgisine markanın sunduğu ücretsiz ‘Şarkı Kitabı’ aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Akort yapmayı bilmeyenler için sunulan akıllı akort özelliğiyse alanında çığır açan bir yenilik. Sağlam yapıdaki özel ürün, darbelere karşı da son derece dayanıklı! Öğrenmeye üst segmentte bir markanın ürünüyle başlamak istiyorsanız sizin için en doğru seçim Yamaha PSR-F52!

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6. Piyano konforunu hissedin: JWIN MK-6152

Ulaşılabilir fiyatları ile herkesin müzikle haşır neşir olmasını sağlayan, kaliteli ürünleriyle kullanıcıların takdirini toplamayı başaran Jwin, nitelikli MK-6152 orgunu gururla piyasaya sunuyor. 61 tuşlu org, 5 oktav ses aralığında. Ürün, 30 örnek şarkısı ve 2 aşamalı eğitim programı sayesinde org öğrenimi kolaylaştırır. 100 ton ve 100 ritme sahip olduğu için yalnızca yeni başlayanlara değil profesyonellere de hitap eden uygun fiyatlı bir seçenek. Detaylı LED ekranı, org öğrenimini kolaylaştırdığı kadar sahne hakimiyeti de sunar. Tek parmak ve çoklu parmak akort seçenekleriyse kullanıcıların işini kolaylaştıran önemli bir özellik. Çift ses katlama özelliği, dinleyicilerin müziğin ritminde kaybolmasına yardımcı olur. Bir önceki ve bir sonraki şarkı seçimi fonksiyonu ise kullanım pratikliğini beraberinde getirir. USB bellekten müzik oynatma seçeneği bulunan orga hayran kalmamak elde değil! Kaliteli ve uygun fiyatlı org arayışınıza Jwin MK-6152 ile son vereceğinize inanıyoruz.

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7. Piyanodan tek farkı taşınabilir olması: Yamaha Cp88

Bu sefer tam anlamıyla profesyonel bir ürünle karşınızdayız. Kalitesi, duruşu ve asaletiyle Yamaha Cp88! Ürün üst segmentte ve adeta Yamaha’nın 100 yılı aşan deneyiminin en önemli kanıtı niteliğinde. 88 tuşlu orgun tuşları, sentetik abanoz ile elde edilir. Konforlu dokunma hissi ile tuşlar, profesyonellerin sanatlarını icra ederken haz almalarını sağlar. Fildişi tuş başlıklarıysa gözenekli bir yapıya sahip. Bu gözenekler sayesinde org çalarken tuşları daha kolay kavrayabilirsiniz. Tam anlamıyla piyanoya çalıyormuş hissini yaşayabilirsiniz! Yamaha Cp88, piyanoda olduğu gibi tuş tekrarına izin verir. Tekrarlanan notaları hızlıca çalar ve kuyruklu piyano çalıyormuş hissini yaşatır. Üründe; 10 piyano, 14 e-piyano ve 33 destekleyici hazır ses bulunur. 128 notaya sahip orgla yaratıcı besteler yapacağınıza eminiz. Üstelik org, 18.59 kilogram ağırlığında. Sahne hakimiyetinizi kolaylaştıracak nitelikleri ile kendine hayran bırakacak ve kullanım deneyimi ile yüzünüzü güldürecek. Kısacası, profesyonel bir orgdan ne bekliyorsanız hepsine sahip olabilirsiniz.

Profesyonellerin kullanımı için tasarlanan Yamaha Cp88 hakkında daha detaylı bilgi almak ve birkaç tıkla sahip olmak ister misiniz? O zaman sizi bu linke davet ediyoruz!

8. Güvenilirliği ve kalitesiyle: Roland E-X20

Tuş hassasiyetli ve ritimli yapısıyla rakiplerinden bir adım önde olmayı başaran bir yıldızla tanışın, Roland E-X20! Müzik tutkunlarının memnuniyetle kullanacağı ürün, org kullanmaya yeni başlayan çocuklar için de son derece ideal bir seçenek. Benzer nitelikteki ürünlere kıyasla uygun fiyatlı oluşuysa bir diğer önemli özelliği. İlham verici şıklığa sahip Roland E-X20 ile müzik, hayatın vazgeçilmezi haline gelir. Dünya çapında beğeni toplayan ürün, 5 kilogram ağırlığında olduğu için kolayca taşınabilir. İster evinizde, ister bahçenizde, isterseniz sahil kenarında veya parklarda kullanın. Sanatı gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz. 61 tuşlu orgun maksimum polifonisi ise 128 sesten oluşur. 64 MB hafızası ve 16 bölümü ile org kullanım deneyimini bambaşka bir noktaya taşır. 253 ritme sahip olduğu için harika besteler yapmanıza yardım eder. Pop, caz, klasik ya da rock! İstediğiniz tüm müzik türlerini rahatlıkla çalabilirsiniz. Roland E-X20’nin hafızasında 140 adet şarkı yer alır. Bunun yanı sıra 10 şarkı da siz kaydedebilirsiniz. Ürün, 10 cm boyutunda 2 adet hoparlöre sahip olduğu için müziğin ritmini kolayca hissedebilirsiniz. Güvenli kullanım sunması ise çocuklar için önemli bir nokta. Yüksek fiyatlar ödenerek satın alınan orglardaki özelliklerin tamamını üründe bulabilirsiniz. Üstelik tüm bunlara ek olarak dünyaca ünlü otoriterler tarafından onaylanmış olması ise ürünü daha çekici bir hale getirir.

Org çalmaya başlayan çocuğunuz ve kendiniz için üstün niteliklere sahip uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız arayışınız burada sonuca ulaşacak!

9. Uzun pil ömrüyle sizi şaşırtacak: Casio CT-S200WE

CT-S200WE; 61 tuşu, 48 polifoni, dahili 400 ton ve 77 dahili ritmi ile bir orgdan tüm beklediklerinizi size sunar. İnce ve şık tasarımı sayesinde ürünü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Piyasada sıklıkla tercih edilen CTK-2500 ve 2550 modellerine kıyasla %30 daha küçük olduğu için yer tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Tasarruf demişken, ürünü rakiplerinden ayıran en önemli özelliğinden de bahsedelim. Ürün, tam olarak 16 saate yakın pil ömrü sunar. Benzer orglarla kıyaslandığında sadece bu niteliği bile satın alma kararı için yeterli olabilir. Org ile istediğiniz yerde sanatınızı icra edebilirsiniz çünkü pil sorunu yüzünden eğlenceniz yarıda kalmaz. Sağlam ve hafif yapıdaki ürünü çocuklarınız için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ekstra kuvvetlendirilmiş, 13 x 6 cm boyutundaki hoparlörleri, üstün ses kalitesi sunar. Ses seviyesini optimize eden teknolojisi, bastan tize dengeli biçimde geçmenizi sağlar. Dans müziği modu ise sizi partilerin yıldız ismi haline getirebilir. Ürünün hafızasında 50 dahili örnek ve 12 dans müziği bulunur.

Pil ömrü, şık tasarımı, bütçe dostu fiyatı ve ses kalitesi ile fark yaratan CT-S200WE’yi buradan satın alabilirsiniz.

10. Akustik ses kalitesi arayanlar için: Fenix FA-61

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Akustik müziğin tınısından hoşlananlardan mısınız? O halde bu ürün tam size göre! 61 tuşlu Fenix FA-61, tuş hassasiyetiyle kullanıcılarını memnun etmeyi başarır. Üstelik tuş hassasiyetini kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şık ve zarif tasarımının yanı sıra kompakt yapısıyla da ön plana çıkar. Kuyruklu konser piyanosu, rock org, vibes, klavsen, parlak piyano, kilise org ve iki elektrikli piyano örneği dahil olmak üzere sekiz enstrüman sesine sahip. İstediğiniz enstrüman sesiyle muhteşem eserler ortaya koyabilirsiniz. Üstelik ürün, 32 nota polifonisiyle de fark yaratır.

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