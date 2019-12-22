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Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tek kadın muhtar olarak görev yapan Gülay Çetin, ev işlerinin yanı sıra inşaat ustalığı da yapıyor.İslahiye ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkbahçe Mahallesi Muhtarı olarak seçilen Gülay Çetin, görenleri şaşırtıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tek kadın muhtar olarak görev yapan Gülay Çetin, ev işlerinin yanı sıra inşaat ustalığı da yapıyor.
İslahiye ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkbahçe Mahallesi Muhtarı olarak seçilen Gülay Çetin, görenleri şaşırtıyor. 2 çocuk annesi Çetin, ev işlerinin yanı sıra mahalle mezarlığının duvarını yapıyor. On parmağında on marifet bulunan Çetin, eline aldığı malayla briketle duvar örüyor. 71 mahallesi bulunan ilçede tek kadın muhtar olan Çetin, göreve geldiği günden bu yana mahallenin sorunlarıyla ilgileniyor.
Mahallenin eksikliklerini tamamlamak için elinden geleni yaptığını söyleyen Muhtar Gülay Çetin, "Köyümüzün eski mezarlığının duvarını örüyoruz. Elimizden geldiği kadar da ustalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim için biraz zor oluyor, ama bir defa muhtarlığa kalkıştık. Sorunlara yetişmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar her şeye yetişmeye çalışıyorum. İhmal ettiğim bir şey olmuyor. Muhtarlık bir erkek işi olarak görülüyordu. En başta ona giriştik şimdi de köyün diğer sıkıntılarıyla uğraşmaya başladım. Mahallenin mezarlığının duvarını yapmaya başladık. Erkek işi kadın işi diğer ayırt etmeden bütün işleri yapmaya çalışacağız. Eşim de bana destek oluyor" dedi.
Mahalle sakini Ahmet Koyuncu, muhtara yardım ettiklerini belirterek, "Muhtar hanımla beraber çalışıyorum. Muhtarımız duvar örüyor, harç karıyor. Muhtarımız iyi, çalışıyor. İnanmasaydık kendisini muhtar yapmazdık" dedi.
Mahalle sakini Hüsamettin Gezici ise, Muhtar Çetin’in erkek muhtarlardan daha iyi çalıştığını ifade ederek, "Köyümüze ilk defa kadın birisini muhtar olarak seçtik ve bundan da mutluyuz. Muhtarımız erkek muhtarlardan daha iyi çalışmakta. En azından herkesle diyalog kuruyor. Buraya 25 gün oldu başladık. Malzeme eksikliği olmasına rağmen karşılayıp muhtarımızla beraber bitirmek üzereyiz. Muhtarımızdan memnunuz. ’Elinin hamuruyla erkek işine karışma’ atasözü var, ben bu söze katılmıyorum. Aslında köyde yapılacak imece işlerine kadınları katmamız gerekir. Toplumsal yaşamın tüm süreçlerine kadınları katmak zorundayız. Ben kadın ve erkek eşitliğine inanan ve savunan bir kişiyim" diye konuştu.

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