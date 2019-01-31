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Hem aracından hem parasından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yeni bir araba hayâli kuran vatandaşlar, dolandırıcıların akıllara durgunluk veren yöntemleriyle büyük şok yaşıyor.

Yeni bir araba hayâli kuran vatandaşlar, dolandırıcıların akıllara durgunluk veren yöntemleriyle büyük şok yaşıyor. Bursalı bir vatandaşın yaşadığı dolandırıcılık olayı ’pes’ dedirtti. Hem aracından hem de 79 bin lirasından olan vatandaş, "Ben yandım, başkası yanmasın" diyerek internet üzerinden 2. el araç almak isteyenleri ikaz etti.
Bursalı bir memur, dolandırıcı mağduru oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen memur, yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: "Bir ihtiyacımızı karşılamak için aracımı 80 bin liradan bir internet sitesinde satışa çıkardım. Şehir dışında yaşadığını söyleyen bir kişi telefonla arayarak, aracı satın alacağını söyledi. 79 bin liraya anlaştık. Ertesi gün parayı hesabıma yatırdı. Birkaç gün sonra işlerinin yoğunluğu sebebiyle Bursa’ya gelemeyeceğini, yönlendireceği bir kişiye aracı devredebileceğimi söyledi. ’Benim âcil işim çıktı. Satışı sana gönderdiğim kişinin üzerine yapın’ dedi. Yanıma gelen ve parayı havâle eden kişinin adını söyleyen şahsa aracı noter kanalıyla devrettim. Bir süre sonra büyük şok yaşadık. Araç için havâle çıkartan kişi bir ihtar göndererek, aracın devrini yapmadığımdan ötürü gönderdiği parayı geri talep etti. Her ne kadar ’gönderdiğin kişiye aracın devrini yaptım’ desem de derdimi kimseye anlatamadım. Satış yaptığım kişi ile havâle yapan kişi farklı olduğu için sıkıntı yaşadım. Sattığım kişi ile parayı gönderen kişi arasında bir bağ ispatlayamadım ve 79 bin lirayı ödemek zorunda kaldım. Hakkımda açılan dolandırıcılık davasında da 6 ay ceza aldım. Arabamın gittiğine mi yanayım, paramın gittiğine mi yanayım?"
Vatandaşları uyarmayı ihmal etmeyen mağdur memur, "İnsanlar araçlarını satarken çok dikkatli olsun. Para kimden havâle edilmiş ise satışı onun adına gerçekleştirsinler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ikinci el araç satışı yapılan bir internet sitesinde ise dolandırıcılık yöntemleri ele alındı. İşte ikinci el araçta en çok kullanılan yöntemler: " Pert olmuş bir aracı alıp yeni ve temiz bir görünüm veren dolandırıcılar tüketicileri mağdur ediyor. TRAMER sorgusunda söz konusu hasar, kaza raporları resmî kayıtlara işlendiyse bilgi edinebilirsiniz. Aracın hasarı resmî kayıtlara işlenmeden onarıldıysa TRAMER sorgusu size istediğiniz sonucu vermez. Bu sebeple aracı mutlaka güvendiğiniz bir oto ekspertiz incelemesine sokun. En sık rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinden biri de araç için ön ödeme alıp kaçmaktır. Sadece alıcı için değil satıcı için de ikinci el piyasasında risk çok. Notere gidildiğinde paranın elden verileceği ve gelmek üzere olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bu esnada noteri meşgûl etmemek adına ya da sizi telâşlandırdıkları için imzayı atabiliyorsunuz."

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