HABER

Hem aracını tamir ettiremedi hem de icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da trafik kazası yapan Murat İşbilir, tamir için anlaştığı ve 12 bin 500 TL ödediği H.Ü.

Hem aracını tamir ettiremedi hem de icralık oldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da trafik kazası yapan Murat İşbilir, tamir için anlaştığı ve 12 bin 500 TL ödediği H.Ü. hakkında, aracını tamir etmediği gibi haksız şekilde 36 bin TL'lik icra işlemi başlattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin polis telsizi dinleyerek, kaza yerlerine gittiğini öne süren İşbilir, "İnsanların araçlarını tamir bahanesiyle aldıklarını, sonrasında da yüklü miktarda faturalar göndererek haksız kazanç elde ettiklerini öğrendim" dedi.
Murat İşbilir, geçen yıl Kasım ayında Gazi Bulvarı üzerinde, ablasına ait kapalı kasa minibüs ile önünde duran otomobile çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
İki sürücü anlaşarak, kaza tespit tutanağı tuttu. Bu sırada iddiaya göre polis telsizi dinleyerek, kazadan haberdar olan oto tamircisi H.Ü.'nün ortağı M.Ö., İşbilir'in yanına geldi. M.Ö., İşbilir'e, "Biz bu işi yapıyoruz. Aracını servisimize çektirelim. Uygun bir miktara tamir ederiz" dedi. İşbilir'in teklifi kabul etmesi üzerine araç, çekici yardımıyla sanayideki servise götürüldü. İşbilir ertesi gün sanayiye gidip, aracı sordu. İş yeri sahipleri de İşbilir'e ödemesi gereken miktarın 12 bin 500 TL olduğunu söyledi.
3 AYDA BİTMEDİ
İşbilir, 12 bin 500 TL'yi ödedi. Ancak aradan geçen 3 aya rağmen aracın tamiri bitmedi. Murat İşbilir aracı geri istedi. Bu kez, bir miktar daha ödeme yapması gerektiği söyledi. Ödemeyi yapmayan İşbilir, tamiratı bitmeyen aracı aldı. Bu kez de yapıldığı söylenen işlemlerin yapılmadığını veya eksik yapıldığını gördü. İşbilir, aracı başka bir tamirhaneye bıraktı.
42 BİN TL'LİK ARACA 36 BİN TL BORÇ
Kısa süre sonra ise H.Ü.'nün, aracın ruhsat sahibi Elif Biliceli adına beyana dayalı 36 bin 500 TL'lik icra işlemi başlattığı ortaya çıktı. İşbilir, değeri 42 bin TL olan aracın tamiratı için 36 bin 500 TL talep eden H.Ü. hakkında 'haksız kazanç sağladıkları' gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'TEKRAR PARA TALEP ETTİLER'
Başkalarının da mağdur olmasını istemediğini belirten İşbilir, “Aracımla kaza yaptım. Kazanın ardından polis telsizi olan M.Ö. yanıma geldi ve 'Sana yardımcı olalım, biz bu işi yapıyoruz' dedi. Çalıştığı yere ait çekiciyi çağırarak, aracımı sanayiye çektirdi. Ertesi gün yanlarına gittim ve bana aracımın masrafının 12 bin 500 TL olduğu söylendi. Bu miktarı ödedim ancak aracım üç ay boyunca orada kaldı ve yapılması gereken çoğu tamirat işlemi yapılmadı. Bir miktar daha para talep etmeleri üzerine aracımı oradan alarak başka bir yere götürdüm" dedi.
'POLİS TELSİZİ DİNLİYORLAR'
M.Ö.'nün ortağı H.Ü. hakkında haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen İşbilir, “Bütün işlemlerin sonucunda ise aracın sahibi olan ablam Elif Biliceli'ye, beyana dayalı olarak 36 bin 500 TL'lik icra işlemi başlattılar. Bu kişilerin polis telsizi dinleyerek kaza yerlerine gittiğini, benim gibi birçok kişiyi mağdur ettiklerini duydum. Aynı kişilerin, insanların araçlarını tamir bahanesiyle alıp, sonrasında yüklü faturalar göndermek ve sigorta şirketlerinden para tahsil etmek suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini öğrendim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hem aracını tamir ettiremedi hem de icralık olduHem aracını tamir ettiremedi hem de icralık olduHem aracını tamir ettiremedi hem de icralık oldu

PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!
Bilim avcıları gençlik kampındaBilim avcıları gençlik kampında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.