Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke, Eyfel Kulesi’nin olduğu ülke hangisidir? (Hadi İpucu 11 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 11 Eylül Salı günü 12.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bir ülkenin coğrafi konumu ile ilgili detaylar verildi. İpucuna göre soruda sorunun cevabı Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke hatta Eyfel Kulesi bu ülkede bulunuyor.

KONUYA FRANSIZ KALMAYIN

İpucunda verilen söz konusu denizlere kıyısı olan tek ülke Fransa’dır. Aslında bu bilgilere de hiç gerek yoktu çünkü Eyfel Kulesi ipucunda söylenir söylenmez Fransa olduğu anlaşılıyor.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.



