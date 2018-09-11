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Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke, Eyfel Kulesi’nin olduğu ülke hangisidir? (Hadi İpucu 11 Eylül 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

11 Eylül Salı öğlen yapılacak olan Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu bir ülke ile ilgili. İpucunda bir ülkenin coğrafi konumuna dair detaylar verildi. Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke olarak tanımlanan ve Eyfel Kulesi’ne ev sahipliği yapan bu ülke hangisidir? İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada verilecek ödül miktarı...

Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke, Eyfel Kulesi’nin olduğu ülke hangisidir? (Hadi İpucu 11 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 11 Eylül Salı günü 12.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bir ülkenin coğrafi konumu ile ilgili detaylar verildi. İpucuna göre soruda sorunun cevabı Hem Atlas Okyanusu’na hem Manş Denizi’ne hem de Akdeniz’e kıyısı olan tek ülke hatta Eyfel Kulesi bu ülkede bulunuyor.

KONUYA FRANSIZ KALMAYIN

İpucunda verilen söz konusu denizlere kıyısı olan tek ülke Fransa’dır. Aslında bu bilgilere de hiç gerek yoktu çünkü Eyfel Kulesi ipucunda söylenir söylenmez Fransa olduğu anlaşılıyor.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
hadi ipucu Fransa Eyfel Kulesi Atlas Okyanusu manş denizi Akdeniz

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