Hem bebeğiniz hem de sizin için en iyi buhar makinesi çeşitleri

Evde, yatak odasında sürekli olarak kuru havaya maruz kalmak, nefes almayı zorlaştırarak solunum problemlerine ve kalitesiz bir uykuya sebep olabiliyor. İyi bir buhar makinesi ile rahat bir nefes almak mümkün. "Buhar makinesi ne işe yarar?", "Buhar makinesi neden kullanılır?" ve "Buhar makinesi hangi durumlarda kullanılır?" gibi sorular aklınızı kurcalıyorsa hemen cevaplayalım: İyi bir buhar makinesi, evinizin nem oranını ideal bir seviyeye getirerek hem bebeğiniz hem de sizin için öksürük, burun tıkanıklığı gibi kuru havadan kaynaklanan solunum problemlerinin önüne geçmenize yardımcı olur. İhtiyacınıza yönelik bir buhar makinesi alıp kullanmaya karar verdiyseniz ve "Buhar makinesine ne konur?" sorusunun yanıtını merak ediyorsanız bu makinelerin damıtılmış veya temiz su ile çalıştığını belirtmekte fayda var.

Kuru havaya maruz kalmaktan kaynaklanan solunum problemlerini en aza indirmek ve rahat bir nefes almak isteyenler için en iyi buhar makinesi alternatiflerini inceledik.

1. Hem pratik hem sağlıklı

Kuru havaya maruz kalmanın sebep olduğu öksürük, burun tıkanıklığı gibi solunum problemlerini en aza indirmek için en iyi buhar makinesi alternatiflerinden biri Weewell markasının WHC752 modeli. En iyi buhar makinesi markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Weewell'in sıcak-soğuk buhar makinesi, programlanabilir nem ayarlayıcısı sayesinde istenilen nem oranını otomatik olarak sağlayarak sizi, "Buhar makinesi ne kadar çalışmalı?" ya da "Buhar makinesi kaç saat çalışmalı?" gibi soruların yanıtını aramaktan kurtarır. Sıcak ve soğuk hava olmak üzere iki farklı buhar üfleme seçeneğinin yanı sıra üç farklı buhar ayarı bulunan bu cihaz, ayrıca kireç oluşumunu önleyen bir filtreye de sahip. 12 farklı zaman ayarı bulunan buhar makinesi, ayrıca bir iyonizer ünitesine de sahip.

Uzaktan kumandasının yanı sıra üzerinde bulunan LCD ekranı ve dokunmatik tuşlarıyla kullanım kolaylığı sunan Weewell markasının WHC752 model buhar makinesini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Havayı nemlendirirken ses yapmayan bir alternatif

Rahat bir nefes almanıza yardımcı olacak bir diğer buhar makinesi önerisi de yine Weewell markasının WHC726 isimli soğuk buhar üfleyici makinesi. Ozon ünitesiyle öne çıkan bu model, 35 metrekarelik bir alanı rahat bir şekilde nemlendirebiliyor. 5 litrelik su haznesine sahip olan ve yalnızca soğuk buhar üfleyebilen bu makine, sessiz çalışma özelliğiyle beğeni topluyor. İyonizer özelliğiyle öne çıkan bu cihaz, suyu bittiğinde otomatik bir şekilde kapanarak enerji tasarrufu ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

Uzaktan kumandası ve kolay doldurulabilir haznesiyle kullanım rahatlığı sunan bu buhar makinesini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

3. Dekoratif tasarımlı bir buhar makinesi arayanlara:

En iyi buhar makinesi arayışınıza Kanz markasının dekoratif tasarımı ve çift başlıklı buhar sistemi ile dikkat çeken cihazı uygun bir alternatif olabilir. 5.8 litrelik su tankı kapasitesi bulunan bu buhar makinesi, nem dengesini %90'a kadar çıkarabiliyor ve cildinizin kurumasına engel oluyor. Seramik filtresi sayesinde kireçlenmeyi azaltabilen bu makine, aynı zamanda aroma ekleme haznesi ile odanızın mis gibi kokmasını sağlıyor. 1-24 saat aralığında otomatik açma kapama programları yapabileceğiniz bu model, 20-25 metrekarelik bir odayı çok kısa bir sürede nemlendirebiliyor. Su azaldığında uyarı verip otomatik olarak kapanma özelliğiyle enerji israfının önüne geçen bu makine, iyonizer teknolojisi ile havadaki bakteri ve virüsleri yok edebiliyor. Ortam sıcaklığı, nem dengesi gibi ayarları dijital panel veya uzaktan kumanda üzerinden yapma imkanı tanıyan bu buhar makinesi konforlu bir kullanım sunuyor.

Rahat nefes almak ve rahat bir uyku çekmek için en büyük yardımcınız olmaya aday bu buhar makinesini incelemek için buraya tıklayın.

4. Zaman ayarlı modeller, kaliteli bir uyku için ideal

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

"Hangi buhar makinesi bana rahat bir nefes aldırır?" diyorsanız Havvaca markasının Hd-1350B adını verdiği buhar makinesi modeli de sizin için uygun bir seçenek olabilir. 2.8 litre su haznesine sahip bu cihaz, nem göstergesi ve dijital kontrol paneli sayesinde son derece pratik bir kullanım sunuyor ve sizi "Buhar makinesi nasıl kullanılır?" derdinden kurtarıyor. Kireçlenmeyi önleyen seramik filtresiyle beğeni toplayan buhar makinesi, 20-25 metrekareye kadar olan alanları 13-20 saat boyunca nemlendirebiliyor ve içerisindeki su bittiğinde otomatik olarak kapanıyor. Üstelik 3 kademeli buhar ayarına sahip olan bu model, zaman ayarı sayesinde otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Böylelikle bu cihazı dilediğiniz zaman aralığına ayarlayarak uyku sırasında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandası ile ekstra kullanım kolaylığı sunan bu buhar makinesini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Hem ofiste hem evde kullanabileceğiniz şık bir alternatif arıyorsanız:

İster ofiste, ister evde, bulunduğunuz ortamın havasının nem oranını ideal seviyeye getirmek için Derma markasının sessiz ve portatif bir kullanım sunan F300 modelini tercih edebilirsiniz. Diğer modellerden farklı olarak yalnızca üst kapağını kaldırarak su ekleyebileceğiniz bu buhar makinesini dilerseniz aroma terapi yağlarıyla da kullanabilirsiniz. 360 derece buhar salınımıyla dikkat çeken bu cihaz, su seviyesi azaldığında otomatik olarak kapanarak enerji israfının da önüne geçiyor. Ayrıca bu makine, şık tasarımıyla ofisinizin veya evinizin dekorasyonuna da uyum sağlıyor.

Derma markasının F300 model buhar makinesini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6. Hoş tasarımlı bir alternatif daha

Maruz kaldığınız kuru havadan kaynaklı solunum problemlerinizi en aza indirecek bir alternatif de Loobex markasının LBX-1112 adını verdiği modeli olabilir. 4 litrelik tank kapasitesi bulunan bu buhar makinesi, beyaz rengi ve üzerindeki çiçek tasarımlarıyla şık bir görünüme sahip. Düşük ve yüksek olmak üzere 2 kademeli buhar seviyesi bulunan bu model, tanktaki su bittiğinde otomatik olarak kapanarak enerji israfının önüne geçiyor. 1.62 kilogram ağırlığı sayesinde rahatlıkla portatif bir şekilde kullanabileceğiniz bu cihaz, 15-20 metrekarelik bir alanda 13 saat boyunca rahatlıkla çalışabiliyor.

Loobex markasının şık tasarımlı, dokunmatik buhar makinesini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

7. Akıllı telefonlar ve tabletlerle kontrol edilebilen bir alternatif

Teknoloji sektörünün önde gelen markalarından Motorola da buhar makinesi arayışınıza bir alternatif sunuyor. Markanın MBP83SN adını verdiği 4 litre su hazneli modeli, akıllı telefon ve tabletlerden kontrol edilebilme özelliğiyle büyük bir kullanım rahatlığı sağlıyor ve "Buhar makinesi nasıl kullanılmalı" sorusunu sizin yerinize yanıtlıyor. İkili filtresi sayesinde hem suyu hem de odanın havasını arttırabilen bu cihaz, 4 farklı soğuk buhar ayarı ve 3 farklı programlanabilir çalışma özelliğiyle de beğeni topluyor. İyonizer teknolojisine ve 360 derece çevrilebilir nem çıkış ünitesine sahip olan buhar makinesi, seramik filtresi sayesinde de kireçlenme sorununun önüne geçiyor.

Son derece kolay doldurulabilir bir hazneye sahip olan Motorola marka bu cihazı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Hem havayı nemlendirsin hem sterilize etsin diyorsanız

Hem bebeğiniz hem kendiniz için solunum problemlerini en aza indirecek buhar makinesi arayışınız için bir alternatif de Deerma markasının tek yönlü su kanalı ve ultraviyole sterilizasyon sağlayabilen UV lambaları ile donatılmış modeli olabilir. Deerma Ultrasonik Buhar Makinesi, suyu derinlemesine temizleyip sterilize etme özelliğiyle özellikle bebekli ve çocuklu ailelerin kullanımı için tasarlanmış. Bulunduğu ortamın havasındaki nemi ideal bir şekilde dengeleyen bu makine, dijital ekranı sayesinde de çok rahat ve kolay bir kullanım sunuyor.

Hem solunum problemlerinin önüne geçmenize yardım edecek hem de rahat bir nefes almanızı sağlayacak bu makineyi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Ekonomik ama etkili bir çözüm arayışındaysanız:

Buhar makinesi önerisi denildiğinde Sinbo'nun Sah-6107 adını verdiği modelinden de bahsetmemek olmaz. Ultrasonik nemlendirme teknolojisiyle öne çıkan cihaz, 5 litrelik geniş su haznesiyle son derece yeterli bir kullanım sağlıyor. Ayrıca sessiz bir şekilde çalışan buhar makinesi, ayarlanabilir buhar çıkışı kontrolü ile dikkat çekiyor. Dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz kadar hafif olan bu cihaz, yaklaşık 600 gram ağırlığında. Ayrıca otomatik kapanma özelliğiyle enerji israfını en aza indirmesi de bir başka tercih sebebi olabilir.

Sinbo'nun Sah-6107 model buhar makinesini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Geniş alanlar için iyi bir alternatif



Buhar makinesi önerisi denildiğinde değerlendirebileceğiniz bir diğer alternatif de Beurer markasının LB88 adını verdiği modeli olabilir. Sıcak, soğuk ve ılık olmak üzere toplam 3 farklı buhar seçeneğiyle öne çıkan bu cihaz, bir numaralı yardımcınız olmaya aday. Burun, boğaz, göz ve cildinizdeki kuruluk hissini en aza indirgeyen bu buhar makinesi, 6 litrelik su tankıyla yeterli bir kullanım sunuyor. Diğer buhar makinelerinden farklı olarak aroma kullanımı için aroma pedleriyle birlikte gelen bu makinenin ek olarak kireçlenme pedleri de bulunuyor. Yaklaşık 48 metrekarelik bir alanı çok kısa bir sürede nemlendirebilen bu cihaz, geniş alanlar için ideal bir seçenek olabilir.

Beurer markasının bu modelini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

