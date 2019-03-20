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Hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahsar’ın Sandıklı ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olan Menderes Koçak (57), Kızılca Köyünden de muhtar adayı oldu.İlçede 5’inci kez bağımsız belediye başkanı adayı olan Menderes Koçak (57), Kızılca Köyünden de 9 kez de muhtar adayı oldu.

Hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday

Afyonkarahsar’ın Sandıklı ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olan Menderes Koçak (57), Kızılca Köyünden de muhtar adayı oldu.
İlçede 5’inci kez bağımsız belediye başkanı adayı olan Menderes Koçak (57), Kızılca Köyünden de 9 kez de muhtar adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Menderes Koçak, 1999 yılında köyünden muhtar adaylığı ile siyasi hayatına başlarken, bu dönemki adaylığı ile birlikte 5 kez bağımsız belediye başkan adayı, 1 kez Afyonkarahisar bağımsız milletvekili adayı ve Sandıklı Çay mahallesi ve Kızılca Köyünden ayrı dönemlerde toplam 9 kez muhtar adayı oldu. Hiçbir seçimi kazanamayan Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikleti ile seçim çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Menderes Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda Belediye Başkanlığı’nı tercih edeceğini bildirdi.
Menderes Koçak, “Kızılca Köyü benim kendi köyüm. İkametim orada ve aynı zamanda Kızılca Köyden muhtar adayıyım. Sandıklı’dan da bilindiği gibi bağımsız belediye başkanı adayıyım. Bugüne kadar Türkiye’de ben gibi rekor kıran yoktur. Belediye başkanı aynı zamanda muhtar adayı olan. Şansızlık mı diyelim. Geçen adaylığımda kazanamadım. Ama bu sefer seçimlerde her ikisini de alacağız. İkisini kazanmamız halinde belediye başkanlığını tercih edeceğiz. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor. Bazen akşamları yorgunluktan uykum kaçıyor. Zaman zaman uyku hapı atıyorum. Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Boş zamanlarımda da köye giderek orada çalışmalarımı yürütüyorum. Öğrenimime Sandıklı İmam Hatip Lisesinde başladım. Denizli’de İmam Hatip Ortaokulu’nu bitirdim. 1999 yılında başladığım seçime bağımsız belediye başkan adayı oldum. Siyasi hayatımın 25’inci yılındayım. Bu adaylığım ile 5’inci kez belediye başkanı adayıyım. Bir kere de bağımsız milletvekili adaylığım var. 9 kez de Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca Köyünden muhtar adayı oldum” diye konuştu.

Hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday

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