İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin bugüne kadar üstlendiği görevlerde çok başarılı olduğunu belirterek, "Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Zeybekci ile sabah saatlerinde İzmir Balık Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

Esnafla kahvaltı yapıp sohbet eden Çavuşoğlu, bereket diledi.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın Zeybekci'ye büyük ilgi gösterdiğini belirterek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Zeybekci'ye destek vermek için İzmir'e geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Nihat Zeybekci, bugüne kadar üstlendiği tüm işlerde çok başarılı olmuştur. Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Zeybekci'nin belediye başkanı seçildiği zaman İzmir'e neler yapabileceğini bildiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Altyapıdan üstyapıya kadar projelerini görmeye başladık. İzmir'i bir dünya kenti yapacaktır. Balıkçı esnafımızın bugünkü ilgisinin bir sebebi de geleceğe yönelik umutlar. İnşallah belediye başkanı seçildikten sonra daha modern tesisleri de İzmir'e gerçekleştirecek. Hem insanlarımızı mutlu edecek hem de bir dünya kenti yapacak projelerle İzmir'imizi ihya edeceğine inanıyorum. Bizim de isteğimiz tamdır."