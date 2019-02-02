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"Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 07:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Nihat Zeybekci, bugüne kadar üstlendiği tüm işlerde çok başarılı olmuştur. Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor"

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin bugüne kadar üstlendiği görevlerde çok başarılı olduğunu belirterek, "Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Zeybekci ile sabah saatlerinde İzmir Balık Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi.

Esnafla kahvaltı yapıp sohbet eden Çavuşoğlu, bereket diledi.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın Zeybekci'ye büyük ilgi gösterdiğini belirterek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Zeybekci'ye destek vermek için İzmir'e geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Nihat Zeybekci, bugüne kadar üstlendiği tüm işlerde çok başarılı olmuştur. Hem belediyeciliği hem dünyayı çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Zeybekci'nin belediye başkanı seçildiği zaman İzmir'e neler yapabileceğini bildiklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Altyapıdan üstyapıya kadar projelerini görmeye başladık. İzmir'i bir dünya kenti yapacaktır. Balıkçı esnafımızın bugünkü ilgisinin bir sebebi de geleceğe yönelik umutlar. İnşallah belediye başkanı seçildikten sonra daha modern tesisleri de İzmir'e gerçekleştirecek. Hem insanlarımızı mutlu edecek hem de bir dünya kenti yapacak projelerle İzmir'imizi ihya edeceğine inanıyorum. Bizim de isteğimiz tamdır."

Çavuşoğlu, şehrin ve İzmir insanının çok güzel olduğunu ancak kentin sorunları bulunduğunu dile getirerek, Zeybekci'nin belediye başkanı seçildikten sonra bu sorunları çözeceğini sözlerine ekledi.

- "Altı tane balıkçı limanı planlıyoruz"

Zeybekci de desteği için Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, 1 Nisan'dan sonra İzmir'deki balıkçı barınaklarını balıkçı limanları haline getirerek, balık işleme, depolama ve sevkiyat hususunda farklı alternatif oluşturacaklarını anlattı.

Halin balıkçı esnafına yetmediğini, daha modern ve geniş bir yapı inşa edeceklerini kaydeden Zeybekci, "İzmir'i balıkçılık merkezi, balıkçılık anlamında da hem bir ihracat kapısı hem de Ege denizindeki bütün balıkların işleme alanı haline getirmek istiyoruz. Altı tane balıkçı limanı planlıyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

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