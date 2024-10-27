Hem boğazından hem karnından bıçakladı! Bu olayın yaşanma sebebi olarak tartışma yaşamalı gösterildi...

Olay, saat 21.30 sıralarında Donanmacı Mahallesi, Yalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.D., sokak ortasında, bilinmeyen nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. M.A., tartışmanın büyümesi üzerine N.D.'yi boğazından ve karnından bıçaklayıp, kaçtı.

BİRİ HASTANEYE DİĞERİ POLİS MERKEZİNE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, M.A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, tedaviye alınan N.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)