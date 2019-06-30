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Hem buğdayları hem 53 küçükbaş hayvanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 21:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kopan elektrik tellerindeki kıvılcımlardan buğday ekili tarlada çıkan yangın, bitişiğindeki ağıla sıçradı.

İpek YAVAŞ/EZİNE (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kopan elektrik tellerindeki kıvılcımlardan buğday ekili tarlada çıkan yangın, bitişiğindeki ağıla sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 53 küçükbaş öldü, tarlanın büyük bölümü ise zarar gördü.

Ezine'deki Sarpdere köyünde Halil İbrahim Ercan'a (70) ait buğday ekili tarlada, elektrik tellerinin kopmasıyla oluşan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek, bitişiğindeki ağıla sıçradı. Yangında yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve Ezine Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracı ile 1 yangın helikopteri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ağıldaki 53 koyunun öldüğü, buğday ekili 5 dönümlük tarlanın büyük bölümünün ise zarar gördüğü belirlendi.

Hem tarlası zarar gören hem de küçükbaş hayvanlarını kaybeden Halil İbrahim Ercan, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çıkan yangını fark ettim ama hayvanlarımı kurtaramadım. Benim geldiğimde hepsi yanıyormuş. Ahırda yanan hayvanlarım hepsi küçükbaştı. 40 küsur tane yetişkin koyunum vardı. Diğerleri kuzuydu. Hepsi yanmış, çok üzgünüm. Yetkililerden zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

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