Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi “öncesi ve sonrası” fotoğrafı çektiler

İstanbul kent genelinde özellikle AVM’lerde ve otobüs duraklarında yankesicilik yaptığı belirlenen ‘Dede’ lakaplı kişiye ve çetesine yönelik iki ilde operasyon gerçekleştirildi. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çantasını çaldıkları bir kadına “öncesi ve sonrası” fotoğrafı çektirmesi ise hayrete düşürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul’un farklı noktalarında ve özellikle alışveriş merkezi önleriyle otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik olayları üzerine harekete geçti. Yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlatan polis, olay yerlerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi, mağdurların beyanlarının dinlenmesi ve yoğun teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüpheli şahısların adreslerini tespit etti. Bursa’dan İstanbul’a gelip yankesicilik yapmışlar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla, şüphelilerin Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. Ekipler, 17 Ocak Cuma günü İstanbul ve Bursa’da 23 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonla 16 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 12’si İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, 4’ü de Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Dede ve çetesi tam bir suç makinesi çıktı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların arasında örgütün lideri olduğu öğrenilen ‘dede’ lakaplı A.Ç. (72)’nin de bulunduğu ve örgüt üyelerinin çeşitli suçlardan yüzlerce kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise hamile olduğu görüldü. Küçük çocukları kullanmışlar

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin hedef olarak belirledikleri kişilerin yanına giderek önce meşgul ettikleri, daha sonra ise küçük yaştaki çocukların gelerek mağdurların çanta ve cüzdanlarını çaldıkları öğrenildi. Gözaltına alınarak emniyette sorguya çekilen şüphelilerin, 27 Aralık günü Fatih Beyazıt’ta bir parkta oturan Sudan uyruklu T.A. isimli kadının yanına giderek sohbet ettikleri ve telefonunu isteyerek kendisinin fotoğrafını çektikleri daha sonra da hep birlikte başka bir fotoğraf çektirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin çektikleri iki ayrı fotoğrafın ilkinde kadının çantası yanında dururken, kadınlarla birlikte çektirdiği ikinci fotoğrafta çantasının yerinde olmadığı görüldü. Şüpheliler T.A.’yı oyalarken küçük yaştaki bir çocuğun kadının dalgınlığından faydalanarak çantayı çaldığı öğrenildi. T.A. ise soyulduğunu fark etmesinin ardından telefonundaki fotoğrafları inceleyip gerçeği fark edince soluğu poliste aldı.

Yarım milyonluk zarar

Polisin çalışmalarıyla, şüphelilerin İstanbul’un birçok noktasında hedef olarak belirledikleri kişilerden cep telefonu, cüzdan, çanta gibi eşyalar çaldığı ve vatandaşın toplam zararının 500 bin TL olduğu belirlendi. Örgüt lideri A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 1 kişi serbest bırakıldı. Telefon ve cüzdanları vatandaşlardan böyle çaldılar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kadının alışveriş merkezindeki bir mağazada kasada ödeme yapan bir kişinin arkasında beklediği ve cebinden cüzdanını çaldığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerası kaydında ise, şüphelilerin çaldıkları eşyaları beyaz renkli bir otomobile götürdükleri izlendi.

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