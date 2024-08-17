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  4. Hem canlarını kurtarmak istediler hem mallarını! Yangından kaçan vatandaşların korku dolu anları...

Hem canlarını kurtarmak istediler hem mallarını! Yangından kaçan vatandaşların korku dolu anları...

17.08.2024 12:04
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 12:04
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Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen yangında vatandaşlar, bir yandan evlerinin yanmaması için diğer yandan canlarını kurtarmak için mücadele ettiler. Bazı vatandaşların alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle yaşadıkları panik ve korku cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Terziler mevkiindeki kırsal alanda dün gece saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evlere yakın bölgede bulunan ağaçlık ve çamlık alana sıçradı.

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EKİPLER HEMEN BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Vatandaşların haber vermesi ile bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 ilk müdahale aracı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

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KORKU ANLARI KAMERADA

Yangını şiddetli olduğu anlarda alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların çabaları ve yaşadıkları korku da cep telefonlarıyla kaydedildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında 5 dönümlük zeytinlik alan ve 0,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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