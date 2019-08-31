Hem Cemevi Hem Spor Kulübü

Kulübün sporcularından 15 yaşındaki Heval Gülçiçek, 2 yıldan beridir tekvando ile uğraştığını ve kırmızı kuşak sahibi olduğunu söyledi. Dövüş sanatlarına çok meraklı olduğu için tekvandoyu severek yaptığını anlatan Gülçiçek, kadınların dövüş sanatlarıyla uğraşamayacağını söyleyenlerin boş konuştuğunu aktardı. Tekvandoda kadınların erkeklere göre daha da başarılı olduğunun altını çizen Gülçiçek, “Bence biz erkeklerden daha güçlüyüz. Kadınlar daha azimli oluyorlar. Bu da onlara başarı getiriyor. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu hayal ediyorum. İlk katıldığım turnuvada 3’üncü olmuştum. Bu spora başlamadan önce cemevine sadece taziye ve faaliyet olduğu zamanlarda geliyorduk. Ancak bu spora başladıktan sonra daha fazla gelmeye başladım. Hatta şimdi daha çok istekli geliyorum. Önceden cemevini çok önemsemiyordum, ancak şimdi çok önemsiyorum” diye konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu (AKDF) Gaziantep Şubesi tarafından 2013 yılında kurulan Hacı Bektaş Veli Spor Kulübü, Türkiye’de cemevinde faaliyet gösteren ilk ve tek kulüp özelliğini taşıyor. Düztepe Cemevi’nde çalışmalarını sürdüren kulüp, bölgesel ve ulusal turnuvalarda kazandığı derecelerle göz dolduruyor. Kulüple tanışıp tekvando sporuyla uğraşmaya başlayan alevi gençler, kulüpte çalışmaya başladıktan sonra cemevini ve kültürlerini daha yakından tanımaya başladıklarını anlattı.

'Kültürümü artık daha iyi tanıyorum'

Kulübün 4 yıllık sporcusu Demircan Akyel ise cemevine geldikleri bir taziye sırasında kulübün varlığından haberdar olduğunu söyledi. Tekvandoya ilgi duyarak başladığını belirten Akyel, tekvando ile birlikte kültürünü de öğrendiğini dile getirdi. İlk dönemler zorlandığını aktaran Akyel, “Bu sporla cemevine çok daha fazla gidip gelmeye başladım. Artık sürekli cemlere katılıyorum. Kültürümü daha iyi biliyorum. İlk başlarda zorlanıyordum. Ancak zamanla zorluklara alıştım. Antrenmanlarımı hiç kaçırmıyorum. Hedefim Dünya şampiyonu olmak. Katıldığım turnuvalarda 1’incilik ve 2’ncilik elde ettim. Alevi gençleri sokakta gezeceklerine gelip hem kültürlerini tanısınlar hem de sporcu olsunlar” ifadelerini kullandı.

Tekvando hocası Mehmet Çetinyanık, kendisinin tekvandoya başladığı dönemde şartların iyi olmadığını dile getirdi. O dönemlerde tatem üzerinde değil, halı sahada tekvando yaptıklarını anlatan Çetinyanık, 8 yıldır antrenörlük yaptığını ve şu an çalışmalarını cemevinin kurduğu salonda sürdürdüklerini söyledi. Gençlerin sporla hem kötü alışkanlıklardan uzak kaldıklarını hem de cemevine gelerek kültürlerini tanıdıklarını belirten Çetinyanık,"En son katıldığımız turnuvada 6 madalya kazandık” dedi.