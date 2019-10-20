"Hem cephede hem masada netice elde ettik"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim güvencemiz, sırtımızı dayadığımız sarsılmaz güç aziz milletimizdir." dedi.

Özkan, Denizli Gönüllü Teşekküller Platformunun (DGTP), Öğretmen Evi'nde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 1071'den bugüne kadar kurulan devletlerin adalet, barış, özgürlük, huzur ve güvenin temsilcisi olduğunu belirtti.

Türk milletinin, her zaman insanlığa barış ve huzur götürdüğünü dile getiren Özkan, bugünkü uluslararası statükonun ise insanlığa zulüm, göç, kan ve gözyaşından başka bir şey sunmadığını söyledi.

Türkiye'nin, terörle mücadele, Orta Doğu'da barış ve huzurun egemen olması için Barış Pınarı Harekatı'na başladığını hatırlatan Özkan, harekatta çok kısa sürede kontrolün sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizi ziyaret eden Amerikalı yetkililerle oturuldu; hem cephede hem de masada netice elde ettik. Bu neticeye ulaşmak için biz yaklaşık 100 yıldır mücadele veriyoruz. Türkiye'de kentlerimizin güvenliğini önce Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, diğer tarafta Hama, Humus, Kamışlı hattında oluşturulacak ön savunma sistemiyle savunabileceğiz. Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim güvencemiz, sırtımızı dayadığımız sarsılmaz güç aziz milletimizdir."