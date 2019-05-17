Hem cesurlar hem de frikik vermiyorlar! Peki ünlüler bunu nasıl yapıyor?

2019 BAFTA TV Ödülleri'nin verildiği gecede en çok ünlü kadınların görünümleri dikkat çekti. 27 yaşındaki model Isadora Amorim, ünlülerin bu görünümlerinin sırrının oldukça basit olduğunu göstermek istedi. Bakın ünlü isimler hem nasıl cesur dekolte giyip hem de nasıl bir moda kazasına yol açmıyor?

Hem cesur giyip hem de nasıl frikik vermiyorlar? İşte sırları

Susanna Reid, 48 İngiltere TV sunucusu, Susanna Reid gibi bir görünüme kavuşmak için model Isadora, göğüs ortası açık kalacak şekilde bantları göğüs üzerinde dikey olarak kullanmış.

Isadora, “göğsümü yerinde tutar ve gardırop arızası riskini en aza indirir. Ayrıca, kendimi sınırlı hissetmiyorum” diyor.

Jodie Comer, 26 Killing Eve dizisinin oyuncusu Jodie Comer, gecede asimetrik yaka bir elbise giymişti. Isadora, koltuk altından başlayarak yapıştırmaya başladığı bantları tek bir omuz üzerinde sabitledi.

Eğer siz de böyle bir elbise giyecekseniz bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Isadora şöyle diyor: “Bu gerçekten göğüslerimin şeklini tanımlıyor ve en iyi şekilde görünmelerini sağlar. Tıpkı askısız bir sütyen giymişim gibi.'

Keeley Hawes, 43 Bodyguard yıldızının giydiği kayık yaka elbisenin mutlaka bir korumaya ihtiyacı vardı.

Göğüslerin daha dik durması için bantı önce göğüs altından yukarı doğru iterek yapıştırmanız gerekiyor. Koltuk altınızın altından uygulayın ve diğer koltuk altından sonlandırarak gövdeye yatay olarak gerin.

Charlotte Hawkins, 43 Bu tarz dekolte elbiselerde koltuk altından bantlamaya başlayın, ortası açık kalacak şekilde göğüs uçlarını bantlayın.

Isadora şöyle diyor: “Bu, göğüslerimin güzel ve sıkı durmasını sağlıyor.''

Maya Jama, 24 TV ve radyo DJ'liği yapan Maya gibi bir elbise tarzı seçerseniz bantlamaya göğüs kafesinin yanından başlayın ve bandı karşı göğsün üzerinden geçirin. Memeyi alttan yukarıya doğru bastırın ve koltuk altının altındaki bantla bitirin. Daha belirgin bir bölünme yaratarak çapraz bir şekil oluşturun.

Isadora şöyle diyor: “Bu görünüm çok rahatsız edici - bütün geceyi böyle geçirmeyi hayal bile edemiyorum. Ancak destek çok iyi. Gerçekten göğsüme hacim veriyor.''

Rochelle Humes, 30 TV sunucusu Rochelle'in görünümü içinse : Bandı göğsün altından geçirin, göğsü yukarı doğru bastırın ve bandı omuzlarda bitirin.