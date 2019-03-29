Hem çevreyi koruyor hem de okullarını yeşillendiriyorlar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da bulunan Akköprü İlköğretim Okulu'nun öğrenci ve öğretmenleri çöpleri geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyor hem de elde edilen gelirle okullarını yeşillendiriyor. Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, "Sıfır atık projesine okulun tüm bileşenleriyle yüzde yüz destek veriyoruz" dedi. Tuşba ilçesindeki Akköprü İlköğretim Okulu, 850 öğrencisi 37 öğretmeniyle herkesin çöp diye attığı atıkları geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyor, hem de geri dönüşüm gelirleriyle okullarını yeşillendiriyor. Yaklaşık 2,5 yıldır geri dönüşüm kutularından elde ettikleri gelirle, okul çevresine fidan alıp diken öğrenciler, okul koridorları için de çiçekler alıyor. Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında 'yeşil bayrak' alıp okullarında dalgalandıran okulda sadece öğrenci ve öğretmenleri değil aileler de projeye destek veriyor. HAYATIMIZDAN ÇÖPÜ ÇIKARDIK Okul Müdürü Mehmet Tahir Arslan, hayatlarından çöpü çıkardıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklarımızın hayatından çöp kavramını çıkardık. Yüzde yüz geri dönüşümü çocuklarımıza bir davranış haline getirdik. Bütün öğretmen arkadaşlarımız, personelimiz, ailelerimiz işin içinde. Naylonları, kağıtları, camları, pilleri ve mavi kapakları çöpe atmıyoruz, ayrıştırıyoruz. Topladıklarımızı geri dönüşüm firmalarına veriyoruz. Bunların gelirleri ile fidan alıyoruz, okul koridorları için bitkiler alıyoruz. Okul bahçesine hazır çim alıp doğal yaşam alanı oluşturduk. Çardaklar yapıp okulumuza malzemeler aldık. Sıfır atık projesine okulun tüm bileşenleriyle yüzde yüz destek veriyoruz" dedi.

TONLARCA ÇÖP GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ Arslan, tonlarca çöpü toplayıp geri dönüşüme kazandırdıklarını belirterek, "Bu süreç içerisinde 850 öğrenciyle 9,6 ton kağıdı, bin 800 kilo plastiği, 980 kilogram atık metali, 500 kilo atık pili, 23 torba mavi kapağı çöpe atmaktan, doğaya karışmaktan kurtarıp milli ekonomiye kazandırdık. Bunu 21 milyon öğrenciyle kıyasladığımız zaman koca bir şehir ormanı yapıyor aynı zamanda. Bunu bütün okullarımızda yaygınlaştırıp desteklediğimiz zaman aslında biz çok büyük bir şehir ormanını da kurtarmış olacağız" diye konuştu. OKULDAN ÇÖP ÇIKMIYOR Bu süre içinde doğu ve güneydoğuda ilk ve tek 'yeşil bayrak' alan okul, atık pilde de il birincisi olduklarını anlatan Arslan, "Belediye ekipleri ilk başlarda okulun önüne geldiklerinde çöp konteynırının boş olduğunu görünce ilk başta şaşırdılar. Evet gerçekten okulumuzdan çöp çıkmıyor. Geri dönüştürülmesi gereken tüm materyalleri dönüştürüyoruz. Bu süre içerisinde Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında 'yeşil bayrak' aldık. Doğu ve güneydoğuda bu tektir. Atık pilde 3 yıl il birincisi olduk" dedi.