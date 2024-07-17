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Hem CHP hem İYİ Parti'nin koridorlarında 'Kürşad Zorlu' sesleri: Gündem olan transfer iddiasına yanıt geldi

17.07.2024 14:51
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İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu hakkında gündeme gelen iddia geniş yankı uyandırdı. Zorlu'nun CHP'ye geçeceği öne sürüldü. Bununla birlikte CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Zorlu ile CHP'ye katılması için görüştüğü iddiası da gündem oldu. Ses getiren iddialarla ilgili iki isimden gelen açıklamalar dikkat çekti.

Hem CHP hem İYİ Parti'nin koridorlarında 'Kürşad Zorlu' sesleri: Gündem olan transfer iddiasına yanıt geldi

Uzun süre İYİ Parti'nin sözcülüğü görevini üstlenen ve şu an Ankara Milletvekili olan Kürşad Zorlu'nun CHP'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiayı gündeme taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "Geçen hafta Ankara’dayken duydum. İstanbul’a döndüm, baktım aynı söylenti kulağıma çalındı. İddiaya göre İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da CHP’ye transfer olmayı kafasında tartıyormuş" demişti.

ZORLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Zorlu'dan söz konusu iddiayla ilgili açıklama geldi. Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile transfer için görüştüğü iddiasına "Öyle bir şey yok. Partimdeyim ve sonuna kadar da burada mücadele edeceğim. İYİ Parti için mücadele veriyorum. CHP’ye transfer şu an gündemimde değil.” yanıtını verdi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: YÜZ YÜZE TANIŞMADIK, BENLE ALAKASI YOK

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da iddianın kendisine soru olarak yöneltilmesi üzerine "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok." dedi.

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"YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE KAMU HAZİNESİ SOYULUYOR"

Öte yandan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yap-işlet-devret modeliyle kamu hazinesinin "soyulduğunu" iddia etti. En kısa işletme süresini veren firmaya ihalelerin teslim edildiğini anlatan Günaydın, "Ancak bu firmalar en kısa yapım süresini aldıktan sonra çeşitli gerekçelerle; bürokrasi ve siyaseti kullanarak bu süreleri uzatmakta ve bu alanda inanılmaz kamu zararına neden olmakta." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çeşitli gerekçelerle uzatmalar talep edildiğini aktaran Günaydın, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bu ihaleyi alan konsorsiyumun CEO'luğuna geldiğini söyledi. Bu durumu eleştiren Günaydın, "Bu kamu görevlilerinin kendi imza ve yetki alanlarında çalışan şirketlere özel sektör yöneticisi olma konusunda yasakları delen bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

"KAMU HAZİNESİNE UZANAN ELLER O HAZİNEDEN ÇEKTİRİLECEK"

Turhan'ın 2016'da CEO olarak görev yaparken, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde süre uzatma talebinde bulunduğunu kaydeden Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"28 Ağustos 2019'da bu kez Ulaştırma Bakanı olarak, kendisinin talep ettiği değişiklikleri Ulaştırma Bakanı olarak onaylıyor. Mehmet Cahit Turhan, konsorsiyum CEO'su olarak taleplerde bulunuyor sonra dönüyor Ulaştırma Bakanı olarak bu taleplerin tamamını kabul ediyor. Böylece ortaya çıkan kamu zararı en az 5 milyar dolar. Yakında kurulacak halk iktidarıyla bunların tamamı etkin soruşturma, kovuşturma süreçlerine tabi olacak ve kamu hazinesine uzanan eller o hazineden çektirilecek."

Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun, CHP'ye katılacağı ve bu konuda kendisinin görüşmeler yaptığı iddiasına ilişkin bir soruya ise "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok." yanıtını verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Gökhan Günaydın CHP İYİ Parti
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