Hem çocuklarınız hem de sizin için geliştirildi

10.1 inç FHD çözünürlüklü IPS LCD ekran, dokunuşlara hızlı cevaplar verirken başarılı görüntüleme performansı da sunuyor. Bu detaylar önemli, ancak bu detaylardan faydalanırken göz sağlığını korumak da önemli. Ürün, uzun süreli kullanımlarda zararlı mavi ışınlara karşı göz sağlığını koruyabiliyor. Hem çocuklarınız hem de sizin için.
Veliler olarak, Kids Mode’a girerek çocuklarınız için çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Ekran görüntüleme detaylarından çocuklarınızın kullanabileceği uygulamalara, tablet tutuş pozisyonlarından izinli sitelere ve hatta kullanım saatlerine kadar pek çok düzenleme yapabilir ve yanında olmadığınız anlarda da çocuklarınızın kullanım deneyimlerini daha güvenli hale getirebilirsiniz.
Online derslere katılmak ve her detayı sorunsuz görebilmek için iyi bir internet bağlantısı şart. Bunun yanında, bu bağlantıyla uyumlu çalışabilmek de önemli. Ürün, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz bağlantı teknolojisine sahip. Yani kablosuz bağlantılarda da yüksek hızlara erişmek mümkün.
Öte yandan, cihazın Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi sayesinde, Bluetooth kulaklıklarınızı da hızla eşleştirip kullanabilirsiniz.
Acrobat Reader, Bamboo Paper ve Office Suite
Bu uygulamalar, çocuklarınızın derslerinde katkılar sunabilecek uygulamalar. Tabii ihtiyaçlar doğrultusunda siz de kullanabilirsiniz.
Acrobat Reader ile PDF belgeleri okuyabilir, Office Suite ile pek çok farklı formatta belge açabilir ya da oluşturabilirsiniz. Bamboo Paper ise, özellikle çocuklarınızın gelişimi, fikirlerini çizgiler aracılığıyla resmedebilme açısından önemli. Zaten tabletin yanında kalemin de geldiğini söylemiştik. Bu kalem, hassas dokunuşları dahi algılayarak rahat kullanımın önünü açıyor.
Mediatek MT8768 çipsetine sahip olan ürün, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. İstenirse microSD kart ile depolama miktarı artırılabilir. Android 10 işletim sistemli cihaz, Google Play Store’daki pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor. Günümüzün popüler oyunlarından örnek vermemiz gerekirse, PUBG Mobile’ı düşük grafik ayarlarında, genellikle akıcı performansta oynanabilir.
Çocuğunuz online eğitimde diyelim. Bu süreçte hem ekran çalışıyor, hem kablosuz bağlantı sistemi çalışıyor, hem hoparlörler hem de diğer sensörler çalışıyor. Eh, dersler önemli, hiçbirini kaçırmamak gerek. Bu da saatlerce kesintisiz güç ihtiyacını doğuruyor. Tabletin pil kapasite ve pil kullanım performansı ise bu ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor.
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