HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hem çocuklarınız hem de sizin için geliştirildi

Hem çocuklarınız hem de sizin için geliştirildi

10.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük ekran ve beraberinde gelen kalem ile hızlı not alma ve çizim yapmak mümkün. Tüm aile bireylere uygun olan TCL TAB 10S, oyun oynatabildiği gibi sosyal medyada gezintileri de rahatlıkla yapmanızı sağlıyor.

Hem çocuklarınız hem de sizin için geliştirildi

10.1 inç FHD çözünürlüklü IPS LCD ekran, dokunuşlara hızlı cevaplar verirken başarılı görüntüleme performansı da sunuyor. Bu detaylar önemli, ancak bu detaylardan faydalanırken göz sağlığını korumak da önemli. Ürün, uzun süreli kullanımlarda zararlı mavi ışınlara karşı göz sağlığını koruyabiliyor. Hem çocuklarınız hem de sizin için.

KİDS MODE

Veliler olarak, Kids Mode’a girerek çocuklarınız için çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Ekran görüntüleme detaylarından çocuklarınızın kullanabileceği uygulamalara, tablet tutuş pozisyonlarından izinli sitelere ve hatta kullanım saatlerine kadar pek çok düzenleme yapabilir ve yanında olmadığınız anlarda da çocuklarınızın kullanım deneyimlerini daha güvenli hale getirebilirsiniz.

STABİL KABLOSUZ BAĞLANTI PERFORMANSI

Online derslere katılmak ve her detayı sorunsuz görebilmek için iyi bir internet bağlantısı şart. Bunun yanında, bu bağlantıyla uyumlu çalışabilmek de önemli. Ürün, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz bağlantı teknolojisine sahip. Yani kablosuz bağlantılarda da yüksek hızlara erişmek mümkün.

Öte yandan, cihazın Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi sayesinde, Bluetooth kulaklıklarınızı da hızla eşleştirip kullanabilirsiniz.

Acrobat Reader, Bamboo Paper ve Office Suite
Bu uygulamalar, çocuklarınızın derslerinde katkılar sunabilecek uygulamalar. Tabii ihtiyaçlar doğrultusunda siz de kullanabilirsiniz.

Acrobat Reader ile PDF belgeleri okuyabilir, Office Suite ile pek çok farklı formatta belge açabilir ya da oluşturabilirsiniz. Bamboo Paper ise, özellikle çocuklarınızın gelişimi, fikirlerini çizgiler aracılığıyla resmedebilme açısından önemli. Zaten tabletin yanında kalemin de geldiğini söylemiştik. Bu kalem, hassas dokunuşları dahi algılayarak rahat kullanımın önünü açıyor.

PEKİ YA OYUN PERFORMANSI NASIL?

Mediatek MT8768 çipsetine sahip olan ürün, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. İstenirse microSD kart ile depolama miktarı artırılabilir. Android 10 işletim sistemli cihaz, Google Play Store’daki pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor. Günümüzün popüler oyunlarından örnek vermemiz gerekirse, PUBG Mobile’ı düşük grafik ayarlarında, genellikle akıcı performansta oynanabilir.

Çocuğunuz online eğitimde diyelim. Bu süreçte hem ekran çalışıyor, hem kablosuz bağlantı sistemi çalışıyor, hem hoparlörler hem de diğer sensörler çalışıyor. Eh, dersler önemli, hiçbirini kaçırmamak gerek. Bu da saatlerce kesintisiz güç ihtiyacını doğuruyor. Tabletin pil kapasite ve pil kullanım performansı ise bu ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Mobil uygulamalara olan rağbet her geçen yıl artacakMobil uygulamalara olan rağbet her geçen yıl artacak
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.