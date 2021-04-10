Hem çocuklarınız hem de sizin için geliştirildi

10.1 inç FHD çözünürlüklü IPS LCD ekran, dokunuşlara hızlı cevaplar verirken başarılı görüntüleme performansı da sunuyor. Bu detaylar önemli, ancak bu detaylardan faydalanırken göz sağlığını korumak da önemli. Ürün, uzun süreli kullanımlarda zararlı mavi ışınlara karşı göz sağlığını koruyabiliyor. Hem çocuklarınız hem de sizin için.

KİDS MODE

Veliler olarak, Kids Mode’a girerek çocuklarınız için çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Ekran görüntüleme detaylarından çocuklarınızın kullanabileceği uygulamalara, tablet tutuş pozisyonlarından izinli sitelere ve hatta kullanım saatlerine kadar pek çok düzenleme yapabilir ve yanında olmadığınız anlarda da çocuklarınızın kullanım deneyimlerini daha güvenli hale getirebilirsiniz.

STABİL KABLOSUZ BAĞLANTI PERFORMANSI

Online derslere katılmak ve her detayı sorunsuz görebilmek için iyi bir internet bağlantısı şart. Bunun yanında, bu bağlantıyla uyumlu çalışabilmek de önemli. Ürün, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kablosuz bağlantı teknolojisine sahip. Yani kablosuz bağlantılarda da yüksek hızlara erişmek mümkün.