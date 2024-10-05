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Hem dalga geçtiler, hem katili övdüler! Paylaşımları gören inanamadı... Tepkiler çığ gibi: Bitmiyorlar!

05.10.2024 08:24
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Fatih'te yarım saat arayla vahşice işlenen kadın cinayetleri adeta infial yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenlerin kanını dondururken, bazı hesaplardan yapılan paylaşımlar herkesi şoke etti. Katil ve yaşanan cinayetin övüldüğü paylaşımlarda, yaşanan olayla dalga geçilirken; söz konusu hesaplara tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

Türkiye dün Fatih'te yaşanan olayla dehşete düştü. Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yarım saat arayla öldürdü. Uzuner'in cansız bedenini parçalara ayıran Çelik, daha sonrasında ise Edirnekapı surlarına çıkıp Uzuner'in vücudundan ayırdığı başını aşağı attı. Psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani, sonrasında ise surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

BAZI HESAPLARDAN YAPILAN PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntüler adeta infial yaratırken, sosyal medya da ayağa kalktı. Artan kadın cinayetlerine ve yaşanan olaylara tepkiler çığ gibi büyürken; bazı hesaplardan yapılan paylaşımlar ise tepkilerin odağı haline geldi.

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DALGA GEÇİP, KATİLİ ÖVDÜLER

Söz konusu hesaplardan yaşanan cinayetlerle dalga geçildiği görülürken, bazı hesaplardan da katil ve kan donduran cinayete övgüler sıralandı.

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SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Büyük tepki toplayan sosyal medya hesaplarıyla ilgili yetkililerin harekete geçmesi için yüzlerce şikayet mesajı atıldı.

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sosyal medya kadın cinayeti İkbal Uzuner Semih Çelik
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