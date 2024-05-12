Hem deprem hem tsunami! Felaketi yaşayan ilimiz için Prof. Dr. Ercan'dan 7.3 uyarısı geldi: "Artık hep olacak"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'nde bulunan marinanın genişlemesine yönelik girişime karşı düzenlenen eylemlere katıldı.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELEBİLİR"

Ercan buradaki konuşmasında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde bir kişinin yaşamını yitirdiği tsunamiye değinerek şunları söyledi:

"Burada büyük bir kıyım yaşamadınız. Bir kişi öldü ama bu daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Şimdi bundan sonra daha büyüğü gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü depremin resmi büyüklüğü 6.6. Biliyorsunuz her depremin bir resmi büyüklüğü bir de gerçek büyüklüğü var. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7.

"BUNDAN SONRA HEP OLACAK"

Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise bir deprem ya da bir süpürtü dalgası gelmiş ise gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur. Yani bu gördüğünüz belki yaşam süreniz içindeki ilk süpürtü dalgası. Ama bundan sonra da hep olacak. Çünkü milyonlardır yıldır bunlar hep oluyor.

YERLERİ TEK TEK SAYDI: "7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

'Burada olabilecek en büyük deprem nedir?' derseniz 7.3 dolayında bir deprem olabilir. İlle de Sisam'da olacak depremde mi korkacağız? Hayır. Girit'te, Rodos'ta, İkaria'da ya da Sakız Adası'nda olabilecek bir depremin oluşturabileceği bir süpürtü dalgası aynı şekilde etkileyecektir."



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





