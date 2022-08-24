Hem çalışırken hem de günlük işleri hallederken işinize yarayacak çalışma masası çeşitleri

Evde çalışma ortamı yaratmak verimli olmanın birinci kuralı olabilir. İyi bir çalışma ortamı ise düzenli bir çalışma masasından geçer. Kitaplarınız, bilgisayarınız ve lambanızı konumlandıracağınız bu alan; beyninize "Çalışma vakti geldi." mesajını verebilir. Bu sayede daha motivasyonlu bir şekilde çalışmalarınızı sürdürerek daha fazla verim alabilirsiniz. Evinizde kendinize ait bir alan yaratabileceğiniz çalışma masası arayışınız varsa sizin için bir araya getirdiğimiz seçeneklere şans verebilirsiniz.

1. Sade ve kullanışlı: Caden Decor Gold Çalışma Masası Beyaz-Meşe

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Caden Decor Gold Çalışma Masası Beyaz-Meşe, hem sade görünümü hem kullanışlı raf sistemi ile kullanıcıların dikkatini çeker. Ürün; 121 cm genişliğe, 98 cm derinliğe ve 60 cm yüksekliğe sahip. Ahşap malzeme kullanılarak üretilen masa, birinci sınıf yonga levha ile inşa edilir. Antikanserojen ve antibakteriyel malzeme kullanılarak üretilen model, hem dekoratif hem sağlıklı bir olması ile öne çıkar. Göze daha güzel gözükmesinin yanında çizilmeleri de önlemek için PVC kenarlık kullanılan masanın ayakları masif meşe ağacından üretilir.

2. Geniş bir çalışma alanı arayanlara: Yurudesign Tywin Kitaplık Raflı Çalışma Masası

Çalışma masaları evde üretkenliği arttıran en önemli ürünler arasında yer alır. Ders çalışırken, gündelik işlerde veya oyun oynarken Yurudesign Tywin Kitaplık Raflı Çalışma Masası; geniş kullanım alanı ve şık dizaynı sayesinde evinize çok yakışır. E1 standartlarına uygun kanserojen madde içermeyen hammadde kullanılarak üretilen ürün, çocuklarınız için güvenli bir çalışma alanı oluşturur. Birinci sınıf, 18 mm yonga levha kullanılarak üretilen masa, uzun ömürlü ve kaliteli bir ürün deneyimi sunar. CNC tezgâhları kullanılarak işlenen ürünün bütün parçaları sorunsuz şekilde birbirine uyum gösterir.

3. Minimalist bir tasarım arayanlara: KZY Soft Çekmeceli Çalışma Masası - Meşe

Bazıları evindeki çalışma masasının daha az yer kaplamasını ve daha minimalist bir görünüme sahip olmasını isteyebilir. KZY Soft Çekmeceli Çalışma Masası - Meşe, şık görüntüsü ve sade tasarımı ile tam olarak böyle bir talebi karşılamak için üretilir. Meşe rengi çok şık bir görünüm sağlarken ürün, sade ve gösterişsiz yapısıyla evinizin dekoruna tam olarak uyum sağlar. Aynı zamanda masanın altında monte edilen çekmeceler, bütün dağınıklıklarınızı toplayarak masanın daha derli toplu durmasına yardımcı olur. Ürün, kendisine küçük bir çalışma alanı yaratmak isteyenlerin her türlü ihtiyacını rahatlıkla karşılar.

4. Hem dolap hem çalışma masası: Moonlife Diamond Dolaplı Çalışma Masası Beyaz

Moonlife Diamond Dolaplı Çalışma Masası Beyaz, rafları ve kitaplığı ile bütün dağınıklığı toplarken size tam bir çalışma alanı sunar. Bütün ihtiyaçlarınızı etrafınıza toplayacağınız ürün sayesinde masadan kalkmadan ve dikkatiniz dağılmadan uzun saatler çalışabilirsiniz. 74 cm masa yüksekliği ile ergonomik bir yapı oluşturan masanın dolap yüksekliği ise 122 cm olarak tasarlanır. 18 cm suntalam malzemeden üretilen masa, birinci sınıf kaliteyle üretilir. 120 cm genişliğine rağmen 45 cm ince yapısıyla odanızda fazla yer kaplamaz. Beyaz boyasıyla şık bir görüntü oluşturur.

5. Metal görünüm sevenlere: Magnus Çapraz Metal Ayaklı Raflı Çalışma Masası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Özgün tasarımı ve şık metal raflı ayakları ile dikkat çeken Magnus Çapraz Metal Ayaklı Raflı Çalışma Masası, evinde hoş bir çalışma ortamı yaratmak isteyenler için ideal bir ürün. Metal ayakları ile sağlam ve dayanıklı ola ürünün raf sistemi, kaliteli ve şık bir görüntü oluşturur. Masa başında uzun saatler kalmayı planlayanlar için ergonomik bir tasarımla üretilen ürün, 18 mm birinci kalite suntalam malzeme ile üretilir. Masanın üst kısmında kendinize uygun bir çalışma ortamı oluştururken raflı ayaklarında ise elinizin altında bulunması gereken kitap ve eşyaları tutabilirsiniz.

6. Ekonomik bir seçenek arayanlara: Bofigo 60 x 90 cm Çalışma Masası Laptop Bilgisayar Masası Ofis Ders Yemek Çocuk Masası Beyaz

Evinde fazla yer olmayan veya ekonomik bir seçenek arayanlar için ideal ürünlerden biri: Bofigo 60 x 90 cm Çalışma Masası Laptop Bilgisayar Masası Ofis Ders Yemek Çocuk Masası Beyaz. Sadece 90 cm genişliğe ve 60 cm derinliğe sahip ürün, neredeyse yer kaplamaz. Ders çalışmak ve iş için gayet ideal olan model, laptop masası ya da ders masası için kullanılabilir. Masanın birinci sınıf kalite sağlam profilden üretilen ayakları, çizilmeye karşı korumak amacıyla elektrostatik toz boya ile boyanarak müşteriye ulaştırılır.

7. Masif kalitesinden şaşmayanlar için: Plusaksesuar Ahşap Masif Ağaç Doğal Çalışma Masası Demir İskelet Ofis Masası

Diğer malzemelere kıyasla geri dönüştürülen ve çevreci bir yapı sergileyen masif ürünler, daha iyi vida tutma özelliği ile sağlam bir yapı oluşturur. Masif kalitesinden vazgeçmek istemeyenler için çok şık bir çalışma veya ofis masası olan Plusaksesuar Ahşap Masif Ağaç Doğal Çalışma Masası Demir İskelet Ofis Masası önerilebilir. Koyu renkli görüntüsü sayesinde göz alıcı bir tasarıma sahip ürün, doğal ahşap kullanılarak üretilir. Mat ceviz renkli masa; ortamdaki nem, böcek ve mantar gibi oluşumlara engel olur. Birinci sınıf kalite ile üretilen ürün, bulunduğu ortamda doğal bir ahşap kokusu bırakır.