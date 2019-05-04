Hem ders, hem temizlik

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinin ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi uygulamalı olarak çöp toplayarak yapıldı. Menteşe Belediyesi, Kötekli Mahalle Muhtarlığı ve TEMA Vakfı desteği ile Üniversite kampusünün bulunduğu mahallenin ormanlık alanında çöp toplayan öğrencileri, vatandaşları da ‘Çevre’ konusunda uyardı.

Hem sosyal sorumluluk projesi, hem de topluma hizmet uygulamaları kapsamında Kötekli Mahallesinde öğrenciler ve hocalar tarafından gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde ormanlık alanda bulunan ve geri dönüşümü zor olan çöpler öncelik taşıdı.

Moloz dökmenin yasak olduğu bölgede gelişigüzel tonlarca moloz yığınları bulunması tepkiye neden olurken, ayrıca çevrede geri dönüşü zor olan veya yıllar sürecek çöpler Menteşe Belediyesi tarafından sağlanan çöp araçlarına taşındı.

Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Girgin, topluma hizmet uygulamaları dersinin zorunlu bir ders olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin toplumla paylaşması, liderlik etmesi, kendilerini göstermesi, işbirliği ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik açılmış bir ders. Bu ders kapsamında Muğla’nın çok değişik yerlerinde çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl da bu grup ile Kötekli Mahallesi ve çevresindeki atık ve çöpleri toplama, belediyenin ulaşamadığı bölgelerde atık ve çöpleri toplama kampanyası başlattık. Amacımız sadece çöpleri alıp götürmek değil, Halkın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak ve katkı yapmak” dedi.

Kötekli Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Baydur, Üniversite kampusünün bulunduğu mahallede Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında neler yapılabilir teklifi sonrası böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Muhtar Baydur, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi Öğretmenliği öğrencileri muhtarlığımıza başvurarak ödevlerinin olduğunu söylediler. Muhtarlık olarak Gönül Dostları Sitesi’nin üst bölgesinde ormanlık alanda bilinçsiz vatandaşların çöp ve moloz döktüğünü söyledim. Bugün de Menteşe Belediyesi ve TEMA Vakfı’nın katkısı ile böyle bir faaliyete düzenlemeye karar verdik” dedi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Kötekli Mahallesinin ormanlık alanında çöp toplayan öğrenciler ise, “TEMA Vakfı’nın da malzeme desteği ile bir proje gerçekleştiriyoruz. Bunun belki de 5 yıl sonra meyvesini alabiliriz diye düşünüyoruz. Çevrede çok sayıda atık var ve bunlar göz önünde olmayan yerlere atılıyor. Bunların çoğu geri dönüşümü olmayan atıklar. Çevremizin daha temiz olması için önceliği kendi oturduğumuz mahalleden başladık. Bazı insanlar gibi sahil kenarında gösteriş olsun diye de temizlik yapmıyoruz. Bunun için de daha çok kırsal kesimde ve ormanlık alanı tercih ettik. Bunu yaparken bir ders olsun diye değil, canı gönülden yapıyoruz. Buraya geldiğimizde çok şaşırdık. Geri dönüşmeyen ve geri dönüşümü olmayan bir sürü atık ve çöp var. Bunları toplayacağız” dediler.

