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Hem dili hem de elleri büyüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Giresun’da yaşayan 67 yaşındaki tır şoförünün dili ve elleri her geçen yıl gittikçe büyüyor.

Hem dili hem de elleri büyüyor

Giresun’da yaşayan 67 yaşındaki tır şoförünün dili ve elleri her geçen yıl gittikçe büyüyor. Dili 10 yılda 5 santim büyüyen, elleri normalden büyük olan, alnı, çenesi ve ayakları da normal ölçülerin dışına çıkan tır şoförüne dünyada milyonda 4 kişide görülen ‘akromegali hastalığı’ teşhisi konuldu.
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki tır şoförü İhsan Nizam’ın hayatı 10 yıl önce tek kelimeyle kabusa döndü. Önce ayakkabı numarası büyüdü, sonra eklemlerinde anlam veremediği korkunç ağrılar başladı. Elleri de giderek büyüdü. Önce ödem olduğunu düşündü, önemsemedi. Dili de ağzına sığmayacak kadar büyümeye başladı. Bir gün uyandığında dilinin dönmediğini, sağlıklı konuşamadığını fark etti. Sesi kalınlaştı. Alnı, çenesi, el ve ayakları da normal ölçülerin dışına çıktı. Yaşadığı şehirde gitmediği doktor kalmadı, bir türlü hastalığına çare bulamadı. Bunalıma girdi, evden çıkmaz oldu.

"Milyonda 4 kişide görülüyor"
Bir yakınının tavsiyesi üzerine Nizam, Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu’na ulaştı. Dr. Gökosmanoğlu tarafından yapılan muayenede hastada guatr bulundu. Tiroid nodüllerinden ince iğne ile biyopsi yapıldı. Biyopsi sonuçlarının temiz çıkması üzerine hastaya ilaç ya da ameliyata gerek kalmadı fakat sorun başkaydı. Yapılan geniş kapsamlı testler ve muayeneler sonunda İhsan Nizam’a dünyada milyonda 4 kişide görülen ‘akromegali hastalığı’ teşhisi konuldu. Hastanın dilinin enine 2 cm, boyuna 3 cm büyüdüğü, diş aralığının 4 cm açıldığı belirlendi.

"Tedavi edilmezse kör, hatta kanser olabilir"
Bu nadir hastalığın beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan fazla miktarda büyüme hormonu salgılanması sebebiyle meydana geldiğini ve teşhisinin çok zor olduğunu söyleyen Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu şu bilgileri verdi:
“Yüz değişiklikleri, alında büyüme ve yumuşak doku şişliği, çenede büyüme, eklem yerlerinde kabalaşma, ağrı, dil, el ve ayaklarda büyüme, ödem, aşırı terleme, yorgunluk, baş ağrısı, adet düzensizliği, kısırlık, cinsel isteksizlik, gece horlama, uykuda solunum durması ve diş aralıklarının açılması ve görme bozuklukları hastalığın en önemli belirtileridir. Eğer bu hastalık erken teşhis edilip tedavi edilmezse, ileride şeker hastalığı, guatr, körlük ve bağırsak, tiroit ve rahim ağzı kanserlerine neden olabilir. Akromegali tanısı klinik ve biyokimyasal sonuçlar eşliğinde konulmalıdır. Akromegaliden şüphelenildiği zaman, serum IGF-1 değerinin ölçümü ilk basamak olmalıdır. Akromegalik hastalarda artmış yüksek GH değerleri ile tanı konulur. Hastada GH ve IGF-1 değerleri ile klinik bulgular akromegaliyi desteklediği zaman hipofiz bezindeki tümör MR ile görüntülenerek tanı kesinleştirilir. Akromegali hastalığında tedavisindeki hipofiz bezindeki adenomun cerrahi olarak çıkarılması ile hastalar eski hayatlarına geri dönebilirler.”

Ameliyattan sonra normale dönecek
Hastalığının teşhis edilmesi ile rahat bir nefes alan İhsan Nizam, “Senelerdir ıstırap çekiyordum. Terleme ve baş ağrısının yanı sıra guatrım oluşmuştu. Doktorumdan öğrendiğime göre bu hastalık kansere de neden oluyormuş. Teşhis edilmesi zor bir hastalığa sahipmişim. Ne mutlu ki sonunda teşhis edildi ve artık sağlığıma kavuşabileceğim. Benim gibi şikayetleri olan başka kişilerde var ise eğer bir an önce tedavi olsunlar. Ameliyattan sonra normale döneceğimi söylediler. Hastalığımı teşhis edip ameliyat için beni yönlendiren doktorum Feyzi Gökosmanoğlu’na ve Medical Park Ordu Hastanesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Hem dili hem de elleri büyüyor

Hem dili hem de elleri büyüyor

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