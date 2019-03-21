Hem dili hem de elleri büyüyor

Giresun’da yaşayan 67 yaşındaki tır şoförünün dili ve elleri her geçen yıl gittikçe büyüyor. Dili 10 yılda 5 santim büyüyen, elleri normalden büyük olan, alnı, çenesi ve ayakları da normal ölçülerin dışına çıkan tır şoförüne dünyada milyonda 4 kişide görülen ‘akromegali hastalığı’ teşhisi konuldu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki tır şoförü İhsan Nizam’ın hayatı 10 yıl önce tek kelimeyle kabusa döndü. Önce ayakkabı numarası büyüdü, sonra eklemlerinde anlam veremediği korkunç ağrılar başladı. Elleri de giderek büyüdü. Önce ödem olduğunu düşündü, önemsemedi. Dili de ağzına sığmayacak kadar büyümeye başladı. Bir gün uyandığında dilinin dönmediğini, sağlıklı konuşamadığını fark etti. Sesi kalınlaştı. Alnı, çenesi, el ve ayakları da normal ölçülerin dışına çıktı. Yaşadığı şehirde gitmediği doktor kalmadı, bir türlü hastalığına çare bulamadı. Bunalıma girdi, evden çıkmaz oldu.

"Milyonda 4 kişide görülüyor"

Bir yakınının tavsiyesi üzerine Nizam, Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu’na ulaştı. Dr. Gökosmanoğlu tarafından yapılan muayenede hastada guatr bulundu. Tiroid nodüllerinden ince iğne ile biyopsi yapıldı. Biyopsi sonuçlarının temiz çıkması üzerine hastaya ilaç ya da ameliyata gerek kalmadı fakat sorun başkaydı. Yapılan geniş kapsamlı testler ve muayeneler sonunda İhsan Nizam’a dünyada milyonda 4 kişide görülen ‘akromegali hastalığı’ teşhisi konuldu. Hastanın dilinin enine 2 cm, boyuna 3 cm büyüdüğü, diş aralığının 4 cm açıldığı belirlendi.