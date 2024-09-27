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Hem dini hem milli duyguları istismar etti! Bakanlık harekete geçti: 'Şehit kokusu' hakkında inceleme başlatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.09.2024 15:57
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Sosyal medya reklam yapmak amacıyla hem dini hem milli duyguları istismar eden bir parfümcü bir parfümüne 'şehit kokusu' ismini vermişti. Sosyal medyada tepki çeken olay kısa sürede gündem oldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan işletme hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.

Hem dini hem milli duyguları istismar etti! Bakanlık harekete geçti: 'Şehit kokusu' hakkında inceleme başlatıldı

Sosyal medyada tepki çeken 'Şehit kokusu' bakanlığın radarına girdi. Parfümlerine dini ve milli duyguları istismar edecek şekilde isimler veren ve reklam yapan kişi hakkında inceleme başlatıldı.

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HAREKETE GEÇİLDİ

Fırsatçılığıyla dikkat çeken şahsın parfümlerine "Bedir kokusu, Mevlana kokusu, Misk Kaşmir kokusu, Şehit kokusu, Çınar ve Payitaht kokusu" ismini verdiği tespit edildi. Söz konusu şahıs bunların reklamını yapmaktan çekinmeyince de Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işletme hakkında inceleme başlatıldığını belirtti ve fiyat etiketi aykırılığından 52 bin lira ceza kesildiğini duyurdu.

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Gürcan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan “selamesans_selamcarsaf" isimli instagram hesabında yer alan; “…şehit kokusundan hazırladık.” şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir.

Reklam Kurulu tarafından;

Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu’nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun’un 77/12’nci maddesinde öngörülen 550.059-TL idari para cezası uygulanabilecektir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından;

Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait işyerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan “Fiyat Etiketi” mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52.800-TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı parfüm
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